Авария на высоковольтной линии произошла в Нижнем Новгороде

Техническая авария на высоковольтной линии 110 Вольт произошла в микрорайоне "Сортировочный" в Нижнем Новгороде 24 марта, сообщил в телеграм-канале глава города Юрий Шалабаев.
"Система электроснабжения в автоматическом режиме переключилась на резервную", - заявил градоначальник.
У жителей микрорайона электроснабжение не прерывалось и на данный момент поступает в полном объёме, отметил Юрий Шалабаев.
Как сообщили в Нижновэнерго, отключение произошло с успешным повторным включением.
"С коротким замыканием на опоре с повреждением изолятора, без отключения потребителей", - пояснили в Нижновэнерго.
Бригада энергетиков филиала в настоящее время проводит осмотр линии электропередачи для выяснения причины технологического нарушения.
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