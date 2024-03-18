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Происшествия

Авария на высоковольтной линии произошла в Нижнем Новгороде

24 марта 2024 22:51  [53] Происшествия

Техническая авария на высоковольтной линии 110 Вольт произошла в микрорайоне "Сортировочный" в Нижнем Новгороде 24 марта, сообщил в телеграм-канале глава города Юрий Шалабаев.

"Система электроснабжения в автоматическом режиме переключилась на резервную", - заявил градоначальник.

У жителей микрорайона электроснабжение не прерывалось и на данный момент поступает в полном объёме, отметил Юрий Шалабаев.

Как сообщили в Нижновэнерго, отключение произошло с успешным повторным включением.

"С коротким замыканием на опоре с повреждением изолятора, без отключения потребителей", - пояснили в Нижновэнерго. 

Бригада энергетиков филиала в настоящее время проводит осмотр линии электропередачи для выяснения причины технологического нарушения.

 

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Теги:
Авария ЖКХ
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