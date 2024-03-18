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Общество

Свет и ГВС частично отключат в пяти районах Нижнего Новгорода 25 марта

25 марта 2024 09:15  [48] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 25 марта в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Ленинском районе с 8:00 до 17:00 будет отключено электричество в Дачном посёлке: 2-й Дачный пер., 2-8; 2-я Дачная ул., 1-13, 13/1, 13/2; ул. Дачная, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13; ул. Завкомовская, 1 (школа №138), 2-7; ул. Кисловодская, 20а-22; Красноэтновский пер., 1-10.

В Советском районе с 9:00 до 17:00 свет отключат по адресам: ул. Агрономическая, 4-90 (чет); Парниковый пер.. 1-23а; ул. Рыбинская, 1-30.

Кроме того, на ул. Рокоссовского в домах № 7, 9, 11, 13 с 9:00 до 16:00 не будет горячей воды.

В Сормовском районе с 9:00 до 16:00 будут обесточены дома в Кооперативном посёлке: ул. 8 Марта, 1; ул. Болотная, 11; ул. Кузьмина, 3-7;ул. Магнитная, 1-10; ул. Торфяная, 2-18.

В Канавинском районе с 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Высоковольтная, 22; ул. Тихорецкая, 9, 11, 12, 14.

В Приокском районе с 9:00 до 17:00 свет отключат в Дубёнках: Анкудиновское шоссе, 15-57 (нечет.); ул. Байкальская - все дома; ул. Болдинская, 1-9, 11, 13, 15, 17, 19; ул. Вадская - все дома; Вадский проезд - все дома; ул. Вачская - все дома; ул. Гагинская - все дома, ул. Героя Юрина - все дома; ул. Героя Якушенко, 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17; ул. Карбышева, 25; ул. Новосергачская - все дома; ул. Перевозская - все дома; ул. Полярная, 24, 26, 28; Спасский проезд - все дома.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ
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