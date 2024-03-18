Мощная магнитная буря накрыла Землю 25 марта

Солнечные вспышки 23 марта Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Магнитные бури уровня G4 обрушилась на Землю 24-25 марта. Об этом предупредили учёные лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Согласно информации, до Земли дошли потоки энергии от мощнейшей солнечной вспышки, произошедшей на видимой части солнечного диска утром 23 марта.

Стоит отметить, что мощность магнитных бурь оценивают по пятибалльной шкале. Сегодняшняя станет причиной полярных сияний, которые могут наблюдать в том числе жители Центральной России.

Самый высокий класс G5 присваивают экстремально сильной буре: она оказывает влияние на спутники, радиосвязь и электрические сети.

Учёные указывают, что скорость солнечного ветра в окрестностях Земли увеличена почти в 2 раза — составляет около 800 км/сек. Температура плазменного облака, окружившего Землю, — около 1 млн градусов.

"Прогноз на продолжительность бури в настоящий момент дать почти невозможно. По модельным оценкам возмущения поля могут продолжаться весь следующий день", - сообщили эксперты.

Также стало известно, что сила бури почти равна максимальной. Более сильный магнитный шторм, уровня 5 из 5, наблюдался последний раз в 2005 году, 11 сентября, то есть почти 20 лет назад.

Как прокомментировал телеканалу "360" доцент МФТИ Владимир Бабинцев, во время магнитных бурь метеозависимые люди могут ощущать недомогание - головную боль, слабость и головокружение, - поскольку магнитное поле оказывает влияние на кровь.Чаще всего последствия ощущают на себе те, кто имеет хронические заболевания сосудов, сердца, эндокринной системы и дыхательных путей.