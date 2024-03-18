Проект по кибербезопасности запущен в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Министерство цифрового развития и связи Нижегородской области запустило проект по кибербезопасности "На страже безопасности в сети Интернет". Как сообщает пресс-служба правительства региона, в группе ведомства в соцсетях выложены ролики по защите данных, которые подготовил директор Центра координации проектов цифровой экономики Виталий Климашов.

Как отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов, интернетом пользуются люди всех возрастов. С одной стороны — это свобода получения информации, с другой - пользователи оставляют "цифровые следы", которые злоумышленники могут использовать в свою пользу.

"Минцифры региона учит беречь и защищать свои данные: это "Уроки цифры", "Цифровой ликбез", семинары сотрудников МФЦ в рамках проекта "Открыто, доступно, понятно". Сейчас мы подготовили новый проект для нашей онлайн-аудитории. Очень ждем "обратной связи" от нижегородцев — по мере поступления вопросов будем готовить новые выпуски для наших пользователей", — отметил Александр Синелобов.

Пользователям доступны четыре выпуска. По ссылкам - 1 часть ролика, 2 часть ролика, 3 часть ролика, 4 часть ролика. В них содержится информация о кибергигиене и способы защиты своих цифровых ресурсов, информация о том, как проверять достоверность информации от банков, как распознать фишинговые сайты, и другие актуальные темы. Выпуски можно найти по хештегу, который был создан специально для проекта: #кибербезопасность@digital.nobl.

Напомним, что обеспечение безопасности цифрового пространства, защита персональных данных граждан, защита от киберугроз и обучение населения защите своих цифровых данных — одна из задач национального проекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом России Владимиром Путиным.