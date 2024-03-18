Образовательная платформа "Сферум" запускает новый конкурс для педагогов Общество

Сферум запускает новый творческий конкурс #ПроСферум для педагогов. Об этом сообщает платофрма "Сферум".

Согласно информации, учителя в креативной форме поделятся своим опытом использования сервиса.

Преподаватели расскажут, как учебный профиль Сферум в VK Мессенджере помогает в работе, дополняет уроки, отметят наиболее полезные функции сервиса.

Авторы лучших работ получат призы.

К участию приглашаются педагогические работники школ, колледжей и детских садов.

До 31 марта 2024 года участники должны написать интересный пост или снять видео о том, как Сферум помогает им в работе, а затем опубликовать конкурсное задание на своей странице или в сообществе образовательной организации ВКонтакте с хештегом #ПроСферум.

Страница в соцсети должна быть открыта для других пользователей.

Итоги конкурса будут подведены 15 апреля 2024 года.

10 победителей #ПроСферум получат набор для съемок, в который входит экшен-камера, штатив, кольцевая лампа, петличный микрофон, а также брендированные подарки от Сферума. ТОП-50 лучших авторов получат брендированные подарки от Сферума. Кроме того, каждый педагог из ТОП-50 сможет стать частью "Лидеров Сферума" — профессионального сообщества единомышленников в сфере образования.

Сообщество "Лидеры Сферума" объединяет самых активных и инициативных сотрудников сферы образования со всей России, педагогов, готовых делиться своим опытом с коллегами, расти профессионально, развиваться в качестве спикеров и экспертов.

СПРАВКА:

Учебный профиль Сферум в VK Мессенджере – российский информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве. Учебный профиль Сферум является дополнительным цифровым инструментом, который помогает сделать традиционное образование в классе более эффективным и современным, но при этом не заменяет его. В учебном профиле можно переписываться в чатах, совершать онлайн-звонки, обмениваться учебными материалами: файлами, фото и видео размером до 4 ГБ и проводить опросы.