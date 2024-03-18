Более 60 нижегородцев прошли в финал Всероссийского конкурса технологических проектов Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 60 нижегородцев вышли в финал ежегодного Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы". Как сообщает министерство образования и науки Нижегородской области, это победители и призеры регионального этапа конкурса: школьники 7-11-х классов и студенты колледжей и техникумов.

Всего в этом году нижегородцы представили на конкурс 475 проектов, из них на региональный этап вышло около 200. Отмечается, что это один из самых высоких показателей в стране. На конкурсе участники защищали проекты по 12 направлениям. Самыми популярными направлениями у нижегородцев стали "Экология и изучение изменения климата", "Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение" и "Генетика и биомедицина".

Итоги федерального этапа подведут 20 мая в образовательном центре "Сириус". Авторы лучших проектов будут работать над реальными кейсами вместе с крупными российскими компаниями и научными институтами.

Как отметила директор Центра развития талантов "Вега", который является координатором конкурса в Нижегородской области, Ирина Зиновьева, конкурс "Большие вызовы" – это отличная возможность продумать идею от начала до ее внедрения.

Оценивали проекты на региональном этапе состязания эксперты из ведущих нижегородских вузов. Участникам конкурса была доступна "обратная связь" от экспертного сообщества. Кроме того, у всех была возможность посетить крупные предприятия региона и принять участие в мастер-классах и лекциях по интересующим направлениям.

Эксперт конкурса заместитель директора по науке и инновациям выксунского филиала НИТУ "МИСиС" Игорь Мялкин отметил, что в этом году уровень работ с промышленной точки зрения вырос.

"Мы видим, как дети переосмысливают концепцию работы, рассматривая ее как прикладную деятельность, тесно связанную с нашим современным миром. В этом году мы стали свидетелями рождения увлекательных и перспективных проектов", – подчеркнул Игорь Мялкин.