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Общество

Екатерина Мизулина призвала подростков не поддаваться на провокации террористов

25 марта 2024 13:30  [92] Общество

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале рассказала, что подростки из разных регионов продолжают присылать сообщения с предложениями совершить теракт, которые им шлют провокаторы. 

"Не ведитесь и сразу блокируйте!", - подчеркнула Екатерина Мизулина.

В Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России появилась памятка для подростков и родителей - как противостоять вовлечению в террористическую деятельность.

"Большинство вербовщиков – тонкие психологи, обученные техникам и методикам воздействия на психику людей. Для вербовщиков не существует "грязных" методов – сгодится все, что может способствовать их делу. Спектр воздействия чрезвычайно широк: от психологических манипуляций и пропаганды до прямых угроз и шантажа", - отмечается в сообщении.

РОДИТЕЛЯМ ВАЖНО:

- заранее проинформировать детей и подростков обо всех возможных рисках и угрозах сети Интернет, в том числе о наличии активной деятельности по вербовке в террористические организации; 

- научить ребенка не отвечать на сомнительные предложения и сообщения в социальных сетях и быть подозрительным, если требуют сохранить тайну переписки (общения) и не сообщать родителям; 

- спрашивать или аккуратно проверять с кем ведёт переписку ребёнок в личных сообщениях;

- обращать внимание на поведение и новые интересы ребёнка: аниме, депрессивная литература, специализированные книги об оружии и стрельбе;

- обращать внимание, если ребенок в реальной жизни выполняет задания, полученные в Интернете, так называемые, челленджи. Они могут содержать опасные для здоровья действия; 

- создавать семейные традиции, возможности для получения позитивных эмоций вне Интернета (путешествия, выставки, музеи, походы, праздники, творчество, хобби), комфортные условия проживания и позитивные взаимоотношения с ребенком; 

- поддерживать контакты с друзьями и одноклассниками ребенка, а также их родителям.

КАК РЕАГИРОВАТЬ ПОДРОСТКУ?

- сообщать о любых предложениях и (или) подозрительных новых знакомых родителям или педагогам;

- прежде чем репостить какую-то информацию в социальной сети, проверьте на сайте Министерства юстиции Российской Федерации, вдруг она внесена в список запрещённых;

- сообщить в правоохранительные органы (тел. 102).

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Теги:
Молодежь Терроризм
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