Т Плюс стала партнером Суперфинала чемпионата ПФО по баскетболу 3х3 среди команд учреждений среднего профессионального образования Спорт

Фото: Т Плюс

В Нижнем Новгороде прошел Суперфинал чемпионата Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 среди команд учебных заведений среднего профессионального образования. Одним из партнеров Суперфинала стала компания "Т Плюс".

В отборочных турнирах приняли участие более 40 тысяч юношей и девушек из всех 14 регионов ПФО. Матчи Суперфинала проходили 23-24 марта в одном из павильонов Нижегородской ярмарки. Первое место в турнире юношей заняла команда Кунгурского центра образования №1 (Пермский край). У девушек второй год подряд лучшими стали студентки Новочебоксарского химико-механического техникума (Чувашская Республика). Победители получили право участия в Суперфинале чемпионата Студенческой ассоциации баскетбола 3х3, который пройдет в октябре в Москве.

"Привлечение детей и молодежи к спорту, активному образу жизни мы считаем важной задачей ESG-повестки. Много лет "Т Плюс" является генеральным спонсором Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ", соревнования которой в этом сезоне охватили 80 регионов страны. И уже второй раз наша компания выступает партнером стартов для учащихся системы среднего профобразования", – отметил директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.