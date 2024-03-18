Первый медицинский онлайн-атлас создали в нижегородском вузе Общество

Фото: пресс-служба ПИМУ

Сотрудники Цифровой кафедры Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) разработали web-приложение "Медицинский атлас".

Как сообщает пресс-служба вуза, атлас содержит в себе большую базу различных клинических случаев, а также интерактивную карту эпидемий. К каждому описанному случаю прилагается цифровое изображение высокого разрешения. Это рентгеновские снимки и снимки с аппаратов МРТ, фото патологоанатамических и гистологических препаратов, цифровые электрокардиаграммы и другие медицинские изображения.

Интерактивная карта эпидемий поможет сформировать базу данных для отслеживания распространения заболеваний, а также для научной работы и обучения молодых специалистов. Данные по конкретным населённым пунктам в атлас смогут добавлять врачи-инфекционисты и эпидемиологи.

Приложение рассчитано на студентов, ординаторов и аспирантов медицинских вузов, а также на уже практикующих врачей. Оно будет представлено на русском и английском языках, его можно будет использовать как для обучения, а также для контроля знаний. Аналогов у данного приложения не существует, подчеркнули в вузе.

Запуск приложения для массового пользования запланирован на апрель-май текущего года. В настоящий момент "Медицинский атлас" работает в демо-режиме. Его тестируют сотрудники нескольких кафедр ПИМУ, Центральной научно-исследовательской лаборатории ИФМ ПИМУ, а также врачи Университетской клиники и нескольких нижегородских медучреждений.

Разработка проекта ведётся по программе Минобрнауки России "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты", который реализуется по указу президента Владимира Путина.