Жители Нижегородской области могут проголосовать за кандидатов патриотической премии "СВОИМ".
Как сообщили в благотворительном фонде "СВОИМ", завершен прием заявок на соискание народной премии, которая будет вручена проявившим себя в ходе специальной военной операции гражданам, инициативным группам и организациям.
Следующим этапом станет голосование, где граждане смогут познакомиться с историей и заслугами соискателей. Голосование будет проводиться анонимно до 14:00 28 марта на сайте: https://fondsvoim.ru/voting.
Лучшие участники будут определены в пятнадцати номинациях, среди которых "За боевой подвиг", "За уничтожение вражеской техники", "Воин-интернационалист", "Фронтовой трофей", "За волю к жизни" и ряд других.
Победителям будут вручены денежные сертификаты на сумму от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.
Напомним, что Национальная премия "СВОИМ" пройдет в Нижегородской филармонии 29 марта при поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и генерального информпартнера Общественная служба новостей (ОСН).
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