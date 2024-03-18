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Общество

Жители Нижегородской области могут проголосовать за кандидатов патриотической премии "СВОИМ"

25 марта 2024 15:15  [73] Общество

Жители Нижегородской области могут проголосовать за кандидатов патриотической премии "СВОИМ".

Как сообщили в благотворительном фонде "СВОИМ", завершен прием заявок на соискание народной премии, которая будет вручена проявившим себя в ходе специальной военной операции гражданам, инициативным группам и организациям.

Следующим этапом станет голосование, где граждане смогут познакомиться с историей и заслугами соискателей. Голосование будет проводиться анонимно до 14:00 28 марта на сайте: https://fondsvoim.ru/voting.

Лучшие участники будут определены в пятнадцати номинациях, среди которых "За боевой подвиг", "За уничтожение вражеской техники", "Воин-интернационалист", "Фронтовой трофей", "За волю к жизни" и ряд других.

Победителям будут вручены денежные сертификаты на сумму от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

Напомним, что Национальная премия "СВОИМ" пройдет в Нижегородской филармонии 29 марта при поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и генерального информпартнера Общественная служба новостей (ОСН).

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Теги:
Патриотизм Премия СВО
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