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Общество

Нижегородский доброволец: "В СВО принимает участие много друзей, не могу остаться в стороне"

25 марта 2024 15:54  [111] Общество

Фото: Дмитрий Музыка

Добровольцы из Нижегородской области продолжают заключать контракты с Министерством обороны РФ.

Как сообщает Дом народного единства, к месту службы бойцы отбывают из единого "Пункта отбора на военную службу по контакту". На месте сбора мужчины получают все необходимое, в том числе дополнительное тактическое снаряжение. Перед отправкой в зону СВО военнослужащие пройдут специальную военную подготовку.

Правительство Нижегородской области установило региональную выплату в 500 тысяч рублей для военных специалистов, которые заключают контракт с Министерством обороны РФ от региона с 1 марта 2024 года и принимаются во вновь формируемые подразделения. С учетом федеральной выплаты общий размер материальной поддержки для таких специалистов составит 695 тысяч рублей.

Кроме того, действующий в Нижегородской области военно-социальный контракт дополнительно гарантирует семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Житель Выксы долгие годы проработал на ВМЗ. По словам рабочего, предприятие активно поддерживает сотрудников, которые приняли решение "присоединиться к СВОим".

"Я долго думал. Взвешивал "за" и "против". И решил – надо все-таки идти Родину защищать. У меня дед воевал, всю войну прошел. Он орденоносец, гордость нашей семьи. А чем я хуже?", - поделился доброволец.

Доброволец из Кстова - сотрудник частной охранной организации. Молодой человек рассказывает, что решение заключить военный контракт пришло само собой. Но прежде сложилось понимание, что Родина нуждается в защите.

"Я иду за страну, за родных и близких, за себя. Чтобы все нормально было", - рассказал военнослужащий.

Доброволец из Варнавинского района впервые задумался об участии в специальной военной операции еще в 2022 году. Помогал, чем мог: собирал гуманитарную помощь, участвовал в погрузках пиломатериалов для военных.

"В СВО у меня принимает участие много друзей, и я не могу оставаться в стороне. Иду своим парням помогать", - поделился мужчина.

Отправку нижегородцев к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служувнн.рф/. По телефону центра можно задать и вопросы о зачислении в новые военные формирования, по которым можно также обращаться в единый пункт отбора по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.

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Теги:
Военные СВО
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