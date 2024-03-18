Путеремонтная кампания на ГЖД стартует в апреле Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

ГЖД начнёт ремонт путей на своих магистралях в апреле 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.



Согласно информации, наиболее масштабные работы на территории Нижегородской области пройдут на участках Ветлжуская – Шеманиха, Андосово – Пильна, Шониха – Зименки и Пижма – Буреполом.

Кроме того, ремонтные работы запланированы в Кировской области - на участках Яр – Кожиль, Долгушино – Слободское, Чащинский – Юрья и Октябрьский – Пансаюк и во Владимирской области на участках Болдино – Ундол и Чулково – Гороховец.

Всего же будет капитально отремонтировано более 370 км пути и заменено 135 стрелочных переводов в семи регионах.

В пресс-службе ГЖД рассказали, что в ходе капремонта произведут замену рельсошпальной решётки и уложат бесстыковой путь.



"Путеремонтная кампания направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности железнодорожных перевозок и повышение скоростей движения поездов", - подчеркнул начальник ГЖД Сергей Дорофеевский.

Ранее сообщалось, что шесть ж/д станций и остановочных пунктов отремонтируют в Нижегородской области.