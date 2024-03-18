Нижегородские предприниматели примут участие в Межрегиональном форуме семейного бизнеса Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские компании приглашают к участию во втором Межрегиональном форуме семейных предпринимателей. Как сообщает пресс-служба правительства региона, мероприятие организовано при поддержке ТПП РФ и министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Нижегородская область стала одним из первых регионов в России, где в 2022 году законодательно закрепили понятие семейного бизнеса. По словам замгубернатора Андрея Саносяна, у нижегородского правительства есть опыт поддержки социального бизнеса, который несколько лет назад также получил обособленный статус и специальные меры поддержки.

"Недавно мы подготовили нормативные документы для того, чтобы и семейные предприятия тоже могли получать дополнительную помощь. Важно было выделить критерии семейного бизнеса, закрепить их в региональном законе и на этой базе системно разрабатывать меры поддержки", - рассказал Андрей Саносян.

Министерство промышленности Нижегородской области намеревается расширить спектр мер поддержки для семейного бизнеса в дополнение к инструментам нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". В рамках оказания поддержки будут проводиться обучения, выдаваться гранты и льготные займы по сниженным ставкам, а также будет оказываться помощь в продвижении продукции.

По словам главы Минпрома региона Максима Черкасова, работа в этом направлении уже идет. В 2023 году был организован "День поставщика семейного бизнеса", в котором участвовали 155 семейных компаний. Благодаря этому Дню, предприятия смогли заключить договоры на поставку своей продукции в сети ресторанов на 60 миллионов рублей. Также по словам министра, участники форума смогут обменяться опытом ведения семейного бизнеса, ознакомиться с продукцией своих коллег на выставке изделий семейных предприятий и т.д.

Торгово-промышленная палата Нижегородской ведет реестр семейных предприятий. В настоящий момент в регионе зарегистрировано 400 компаний. Также на базе нижегородского ТПП работает центр семейного бизнеса. Специалисты центра проводят обучающие мероприятия, консультации для юридических и физических лиц. Добавим, что форум пройдет в ТПП Нижегородской области 4 апреля по адресу: Нижний Новгород, ул. Нестерова, д.31, большой конференц-зал. Начало в 10:00 Участие в тренинге бесплатное, но необходима предварительная регистрация до 3 апреля. Зарегистрироваться можно здесь.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре Мой бизнес или по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.