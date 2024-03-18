Выставка XXVII областного фестиваля фотографии открылась в Русском музее фотографии Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Русском музее фотографии открылась итоговая выставка XXVII областного фестиваля фотографии им. А.О. Карелина и М.П. Дмитриева. Как сообщает пресс-служба министерства культуры Нижегородской области, в экспозиции представлены портреты, пейзажи, натюрморты, анималистическая фотография, жанровые и репортажные снимки.

В этом году в фестивале принимают участие авторы из Нижегородской области, Москвы и Московской области, Самары, Казани, Сургута и Кирова. В итоговую экспозицию вошло около 200 фотографий 63 авторов.

Отметим, что в Нижнем Новгороде фестиваль проходит ежегодно. Принять участие в нем могут как профессиональные фотографы, так и фотолюбители без возрастного ограничения. Основные мероприятия фестиваля - областной конкурс фотографов и итоговая выставка лучших работ. По итогам конкурса награды фестиваля получили фотографы из Кстова, Выксы, Нижнего Новгорода, а также из Калуги, Тольятти, Казани, Истры и Кирова. Список победителей опубликован на официальном сайте музея в разделе "Конкурсы и фестивали".

В рамках работы выставки пройдут мастер-классы и лекции по теории и практике фотографии. С расписанием образовательной программы в рамках фестиваля можно ознакомиться на сайте музея и в соцсетях. Выставка в залах Русского музея фотографии будет работать до 14 апреля, посетить ее можно по "Пушкинской карте".

Ранее сообщалось, что выставка оружия в Нижнем Новгороде доступна к посещению по "Пушкинской карте".