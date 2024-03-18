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Общество

Центр нефтехимической подготовки откроют в Нижегородской области

25 марта 2024 18:19  [88] Общество

Фото: Алексей Чугунов

Центр нефтехимической подготовки планируется открыть в городе Кстово Нижегородской области в 2024 году.

Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", об этом заявила замминистра образования и науки региона Елена Перенкова в ходе экспертной сессии по воспроизводству кадров в приоритетных отраслях.

Мероприятие состоялось в Корпоративном университете правительства Нижегородской области 25 марта.

По словам замминистра образования и науки Нижегородской области, центр будет работать на базе Кстовского нефтехимического техникума. 

"Центр будет обеспечивать координацию кадров во всей нефтехимической отрасли России", - подчеркнула Елена Перенкова.

Ранее сообщалось, что нижегородские команды вышли в финал конкурса "Инженерные кадры России".

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Теги:
КУПНО Образование
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