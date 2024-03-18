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Общество

Нижегородцы обсудили развитие территории около Автозаводского универмага

25 марта 2024 18:35  [69] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Территорию у Автозаводского универмага на пересечении проспектов Ленина и Октября предлагают благоустроить.

Как сообщили в пресс-службе администрации Автозаводского района, инициативу представителей рабочих советов Горьковского автомобильного завода обсудили активные нижегородцы.

Так, участие в обсуждении приняли студенты и ветераны, предприниматели, журналисты и работники ГАЗа.  

Глава администрации Автозаводского района Александр Нагин отметил, что территория на пересечении проспектов Октября и Ленина должна соответствовать статусу объекта культурного наследия здания универмага.

"Глава города Юрий Шалабаев поддержал инициативу нижегородцев по благоустройству исторического места. На детальном обсуждении с жителями мы увидели интерес к развитию этой территории в будущем. Поэтому в ближайшее время будет разработана концепция благоустройства с максимальным учетом мнения всех жителей Автозаводского района", - сказал Александр Нагин.

Генеральный директор "Группы ГАЗ" Александр Золотарев подчеркнул, что проекты, которые реализует завод по программе "Новый социальный вектор", находят поддержку у администрации города Нижнего Новгорода.

"Глава города Юрий Шалабаев отзывается на наши инициативы, участвует в реализации проектов на благо нижегородцев. Результат совместной работы - выполненная реконструкция муниципального стадиона "Чайка", благоустроенная сеть велодорожек на территории района, строительство Дворца единоборств. Идея привести в порядок исторический центр Автозаводского района нашла поддержку у нижегородцев", - отметил он.

Член Нижегородской ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков, журналист Ирина Честнова отметила увеличивающийся интерес туристов из других городов России к истории Соцгорода. Ряд экскурсионных маршрутов стартует от площадки перед тем самым универмагом.

"Автозаводский универмаг, построенный в 30-х годах XX века, – один из архитектурно значимых объектов города. Объект культурного наследия регионального значения, памятник истории и культуры. Хотелось бы, чтобы территория рядом выглядела более воздушно, была благоустроенной и выдержанной в едином стиле", - отметила Ирина Честнова.

Пересечение проспекта Ленина и Октября – крупный транспортно-пересадочный узел, транзитная зона для пешеходов, поэтому нижегородцы предложили обновить остановочные павильоны, установить удобные лавочки, а также благоустроить тротуары, связав пешеходные маршруты со сквером Славы и площадью Киселева, благоустроенными по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом РФ. Также участники обсуждений рекомендовали установить в центре площадки макет Соцгорода.

Ранее сообщалось, что голосование по выбору площадок для благоустройства в 2025 году по ФКГС началось в регионе.

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Теги:
Автозаводский район ФКГС
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