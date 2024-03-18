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Общество

Бесплатные занятия по медицине для школьников проведут в Нижегородской области

26 марта 2024 09:36  [4] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Бесплатные занятия и мастер-классы по медицине в рамках фестиваля MedSkills проведут для нижегородских школьников. Как сообщает пресс-служба правительства региона, фестиваль проводят Дом научной коллаборации им. П.К. Анохина и ПИМУ Минздрава России.

К участию в мероприятии приглашаются учащиеся в возрасте от 13 до 18 лет. На бесплатных занятиях и мастер-классах, которые пройдут с 25 по 29 марта детям расскажут о фармации, терапии, общей хирургии, генетике, офтальмологии, оториноларингологии, стоматологии и гистологии.

По данным организаторов, обучающиеся получат базовые медицинские навыки.

На фармацевтическом мастер-классе школьники самостоятельно приготовят противовирусный аппарат. На занятиях по направлению "Сестринское дело" научатся делать внутримышечные и внутривенные инъекции. Кроме того, можно будет пройти стоматологический мастер-класс по реставрации зуба. 

Директор Дома научной коллаборации им. П.К. Анохина Ольга Кондрашина, отметила, что каждый школьник сможет найти мастер-класс, который ему интересен.

Фестиваль проходит по адресу: Нижний Новгород, ул. Родионова, 190а. Для участия необходима регистрация в Навигаторе дополнительного образования

Как напомнили в министерстве образования и науки региона, деятельность центра научного образования детей "Дом научной коллаборации им. П.К. Анохина" ведется в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Нацпроект "Образование" реализуется в стране в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ".  

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Теги:
Нацпроект Образование школьники
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