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Общество

Электричество частично отключат в пяти районах Нижнего Новгорода 26 марта

26 марта 2024 09:20  [28] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 26 марта в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Канавинском районе с 8:00 до 17:00 будет отключено электричество на улице Ракетной в домах № 1, 3, 5, 7, 9.

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 света не будет в микрорайоне Починки и в посёлке Кооперативный: ул. Беговая, 12; ул. Вахтангова,17-47 (нечет.); ул. Вузовская, 3-13 (нечет.), 14-44, 46, 48, 50, 18/2, 20/2; ул. Островского, 11; ул. Циолковского, 25а, 27, 29.

В Приокском районе с 9:00 до 17:00 будут полностью обесточены ул. Большая Окружная; ул. Загородная; ул. Осенняя; ТИЗ "Надежда", ТИЗ "Надежда-1".

В Нижегородском районе отключение электричества запланировано с 9:00 до 17:00 в слободе Печёры: дома № 153, 159, 163, 173, 176а, 178а, 211, 213, 215б, 215, 217, 219, 219а, 223, 229, 231, 235, 237; слободе Подновье, 215, 217, 219, 223, 229, 231, 235, 237.

С 9:00 до 16:00 света не будет на ул. Сергиевской, в домах 13-23; Урожайный пер., 1.

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 без света останутся дома в микрорайоне Красная этна: ул. Ижевская, 60, 62, 63, 64, 67-91 (нечет.), 97; ул. Можайская, 3, 5, 7, 9а, 9б, 13-23, 25; ул. Юношеская, 39а, 43.

С 13:30 до 16:30 электричество отключат по адресам: пр. Ленина, 64а; ул. Таганская, 9, 9а.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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