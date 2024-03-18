Александр Синелобов провел нижегородским школьникам "Урок цифры" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Открытый "Урок цифры" для учащихся девятых классов провели в школе №78 Нижнего Новгорода. Как сообщает пресс-служба правительства региона, темой урока, который провел министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов, стали современные технологии тестирования в сфере ИТ.

На занятии учащиеся узнали о различных сторонах тестирования, разновидностях и методиках, интересных профессиях, через которые можно быстро начать карьеру в ИТ-сфере.

Как признался Александр Синелобов, он увидел у детей интерес к тестированию программного обеспечения. Некоторые ребята высказали желание записаться на уроки по программе "Код будущего".

Проект "Урок цифры" ежегодно реализуется Минпросвещения России, Минцифры России и АНО "Цифровая экономика" вместе с ведущими российскими технологическими компаниями в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национального проекта "Цифровая экономика", который утвержден президентом РФ Владимиром Путиным.

В Минобрнауки Нижегородской области отметили, что в современной школе уделяется большое внимание профориентации учащихся, поскольку экономика региона, в том числе цифровая, заинтересована в квалифицированных кадрах.

Во время урока ученики вместе с педагогом выполнили практические задания на тренажерах, после чего задали экспертам вопросы по теме. Отметим, что все материалы к уроку доступны для самостоятельного изучения по ссылке уроки цифры