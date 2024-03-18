"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году
Движение по старому Борскому мосту закроют с 26 марта
Ограничения на проезд большегрузов начнут действовать с 1 апреля
Лауреаты регионального фестиваля "Премьеры сезона"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
26 марта 2024 11:27  [44] Ежедневный поезд между Нижним Новгородом и Ижевском запустят с 28 марта
26 марта 2024 11:14  [63] Александр Синелобов провел нижегородским школьникам "Урок цифры"
26 марта 2024 10:57  [86] Гостиничный комплекс построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде
26 марта 2024 10:04  [108] Экологические инспекторы будут бороться с нелегальными свалками в Нижегородской области
26 марта 2024 09:36  [136] Бесплатные занятия по медицине для школьников проведут в Нижегородской области
26 марта 2024 09:20  [140] Электричество частично отключат в пяти районах Нижнего Новгорода 26 марта
26 марта 2024 09:04  [139] Депутаты Гордумы поддержали внесение изменений в Устав Нижнего Новгорода
25 марта 2024 19:15  [295] Проект Положения о звании "Заслуженный журналист Нижегородской области" рассмотрели в ЗСНО
25 марта 2024 19:06  [281] Нижегородский ИТ-кампус "Неймарк" организовал в ИТ-Академии обучение по олимпиадному программированию
25 марта 2024 18:54  [329] Семь отраслевых кластеров создадут в Нижегородской области
Общество

Александр Синелобов провел нижегородским школьникам "Урок цифры"

26 марта 2024 11:14  [63] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Открытый "Урок цифры" для учащихся девятых классов провели в школе №78 Нижнего Новгорода. Как сообщает пресс-служба правительства региона, темой урока, который провел министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов, стали современные технологии тестирования в сфере ИТ.

На занятии учащиеся узнали о различных сторонах тестирования, разновидностях и методиках, интересных профессиях, через которые можно быстро начать карьеру в ИТ-сфере.

Как признался Александр Синелобов, он увидел у детей интерес к тестированию программного обеспечения. Некоторые ребята высказали желание записаться на уроки по программе "Код будущего".

Проект "Урок цифры" ежегодно реализуется Минпросвещения России, Минцифры России и АНО "Цифровая экономика" вместе с ведущими российскими технологическими компаниями в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национального проекта "Цифровая экономика",  который утвержден президентом РФ Владимиром Путиным.

В Минобрнауки Нижегородской области отметили, что в современной школе уделяется большое внимание профориентации учащихся, поскольку экономика региона, в том числе цифровая, заинтересована в квалифицированных кадрах.

Во время урока ученики вместе с педагогом выполнили практические задания на тренажерах, после чего задали экспертам вопросы по теме. Отметим, что все материалы к уроку доступны для самостоятельного изучения по ссылке уроки цифры  

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT Нацпроект Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
18 марта 2024 11:37Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph