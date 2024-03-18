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Общество

Нижегородский Росприроднадзор взыскивает более 4,9 млн рублей из-за свалки на ул. Ванеева

26 марта 2024 15:21  [92] Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Арбитражный суд Нижегородской области поддержал требование Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия о взыскании с ООО "Инвестсити" более 4,9 миллионов рублей в счет возмещения вреда, причиненного почвам в результате несанкционированного размещения отходов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, факт нарушения природоохранного законодательства был выявлен в 2022 году. В Советском районе Нижнего Новгорода на земельном участке напротив д. 116 по улице Ванеева была обнаружена свалка строительных и иных отходов.

В ходе обследования территории инспекторами Росприроднадзора совместно со специалистами ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" были отобраны пробы почвы и отходов, проведены геодезические работы. Установлена площадь загрязненного участка, которая составила более 1,5 тысяч квадратных метров и степень опасности отходов – IV класс.

По итогам этой работы специалистами надзорного ведомства был произведен расчет вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды. Сумма ущерба была предъявлена к возмещению арендатору захламленного земельного участка ООО "Инвестсити", допустившего несанкционированное размещение отходов.

Возместить ущерб добровольно юридическое лицо отказалось, в результате чего взыскание было продолжено в судебном порядке. В настоящее время решение суда вступило в законную силу. Вся сумма должна поступить в бюджет Нижнего Новгорода по месту причинения вреда.

Кроме того, было возбуждено уголовное дело по ст. 247 УК РФ (Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Ведутся следственные действия.

Ранее сообщалось, что экологические инспекторы будут бороться с нелегальными свалками в Нижегородской области.

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Теги:
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