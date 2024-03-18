Пациенты "Поездов здоровья" чаще всего посещали терапевта, эндокринолога и гинеколога Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Консультации терапевта, эндокринолога и гинеколога оказались самыми популярными среди пациентов "Поездов здоровья". Как сообщает пресс-служба правительства региона, к такому выводу пришли в Нижегородской областной клинической больнице имени Н.А. Семашко по результатам анализа статистики оказания медицинской помощи в мобильно-диагностических комплексах.

По данным медучреждения, в общей сложности с начала года к специалистам "Поездов здоровья" обратились уже свыше 51,1 тысячи человек. Узкие специалисты пяти передвижных комплексов провели около 18,8 тысячи консультаций. Терапевты и эндокринологи приняли более 3,6 тысячи пациентов, врачи-гинекологи – свыше 3,4 тысячи и врачи-кардиологи – около 3 тысяч человек.

Почти 1,7 тысячи нижегородцев прошли консультации у неврологов и офтальмологов. Пациенты также обращались к урологам, хирургам, онкологам и стоматологам.

В региональном минздраве напомнили, что пациентам "Поездов здоровья" доступны различные лабораторные исследования. С начала года их выполнили уже более 20 тысяч раз. Также на базе мобильных медицинских комплексов проводятся ультразвуковые, маммографические, электрокардиографические и флюорографические исследования.

Напомним, мобильные лечебно-диагностические "Поезда здоровья" были сформированы в 2018 году на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для них закуплены современные передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней.

В 2023 году в "Поездах здоровья" были обследованы 55,2 тыс. нижегородцев. Проведено 101,7 тыс. консультаций узких специалистов и 207,4 тыс. диагностических исследований.

Работа "Поездов здоровья" способствует успешному выполнению в регионе задач национального проекта "Здравоохранение". Деятельность мобильно-диагностических комплексов приближает медицинскую помощь к жителям отдаленных населенных пунктов Нижегородской области.

Национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".