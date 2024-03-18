"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году
Движение по старому Борскому мосту закроют с 26 марта
Ограничения на проезд большегрузов начнут действовать с 1 апреля
"Квартал здоровья" и акушерские "Поезда здоровья" появятся в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
26 марта 2024 15:53  [49] Донорская акция пройдет в Сормовском районе
26 марта 2024 15:37  [87] Пациенты "Поездов здоровья" чаще всего посещали терапевта, эндокринолога и гинеколога
26 марта 2024 15:21  [99] Нижегородский Росприроднадзор взыскивает более 4,9 млн рублей из-за свалки на ул. Ванеева
26 марта 2024 15:13  [112] Возвращение смертной казни обсудят в России
26 марта 2024 15:04  [120] Нижегородцев предупредили об опасности выхода на лёд
26 марта 2024 14:10  [140] Семь территорий благоустроят в Сормове в 2024 году по ФКГС
26 марта 2024 13:54  [125] Более 400 сообщений о пьяных за рулём поступило от нижегородцев за 2 месяца
26 марта 2024 13:43  [134] Евгений Люлин предложил возродить целевой набор учителей в вузах Нижегородской области
26 марта 2024 13:15  [185] Неучтенные коммуникации обнаружили на стройплощадке метро на площади Свободы
26 марта 2024 12:58  [219] Более 50% жителей домов на ул. Самочкина в Нижнем Новгороде договорились с застройщиком
Общество

Пациенты "Поездов здоровья" чаще всего посещали терапевта, эндокринолога и гинеколога

26 марта 2024 15:37  [87] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Консультации терапевта, эндокринолога и гинеколога оказались самыми популярными среди пациентов "Поездов здоровья". Как сообщает пресс-служба правительства региона, к такому выводу пришли в Нижегородской областной клинической больнице имени Н.А. Семашко по результатам анализа статистики оказания медицинской помощи в мобильно-диагностических комплексах.

По данным медучреждения, в общей сложности с начала года к специалистам "Поездов здоровья" обратились уже свыше 51,1 тысячи человек. Узкие специалисты пяти передвижных комплексов провели около 18,8 тысячи консультаций. Терапевты и эндокринологи приняли более 3,6 тысячи пациентов, врачи-гинекологи – свыше 3,4 тысячи и врачи-кардиологи – около 3 тысяч человек.

Почти 1,7 тысячи нижегородцев прошли консультации у неврологов и офтальмологов. Пациенты также обращались к урологам, хирургам, онкологам и стоматологам.

В региональном минздраве напомнили, что пациентам "Поездов здоровья" доступны различные лабораторные исследования. С начала года их выполнили уже более 20 тысяч раз. Также на базе мобильных медицинских комплексов проводятся ультразвуковые, маммографические, электрокардиографические и флюорографические исследования.

Напомним, мобильные лечебно-диагностические "Поезда здоровья" были сформированы в 2018 году на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для них закуплены современные передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней. 

В 2023 году в "Поездах здоровья" были обследованы 55,2 тыс. нижегородцев. Проведено 101,7 тыс. консультаций узких специалистов и 207,4 тыс. диагностических исследований.

Работа "Поездов здоровья" способствует успешному выполнению в регионе задач национального проекта "Здравоохранение". Деятельность мобильно-диагностических комплексов приближает медицинскую помощь к жителям отдаленных населенных пунктов Нижегородской области.

Национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Нацпроект Поезда здоровья
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
18 марта 2024 11:37Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph