ГИБДД задержала четверых нарушителей ПДД с долгами по штрафам в 2 млн рублей Происшествия

Сотрудники Госавтоинспекции в Нижегородской области задержали четверых злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД. Общая сумма их долгов составила 2 млн рублей, сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что у двоих задержанных сумма задолженности была около 900 тысяч рублей.

В ГИБДД подчеркнули, что в соответствии со 12.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в положенный срок влечёт удвоение размера штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Если владелец не оплатит задолженность, то его автомобиль будет оценён и реализован на торгах, а деньги пойдут в счёт погашения долга.

Проверить наличие неоплаченных штрафов можно с помощью онлайн-сервиса ГИБДД "Проверка штрафов" на официальном сайте ведомства.

Напомним, что около 1 млрд 564 млн рублей штрафов собрали с водителей в Нижегородской области в 2023 году благодаря камерам фотофиксации.