Лауреаты регионального фестиваля "Премьеры сезона"
Движение по старому Борскому мосту закроют с 26 марта
"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году
Ограничения на проезд большегрузов начнут действовать с 1 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
26 марта 2024 16:22  [113] ГИБДД задержала четверых нарушителей ПДД с долгами по штрафам в 2 млн рублей
25 марта 2024 11:18  [325] Несовершеннолетнего нижегородца привлекли к ответственности за езду на авто по Покровке
25 марта 2024 10:27  [482] Житель Нижнего Новгорода передал мошенникам более 10 млн рублей
24 марта 2024 22:51  [558] Авария на высоковольтной линии произошла в Нижнем Новгороде
24 марта 2024 18:07  [406] Материальную поддержку окажут пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле"
24 марта 2024 17:26  [501] Правоохранители выясняют основания пребывания в РФ подозреваемых в теракте
24 марта 2024 16:02  [489] Нижегородские спасатели сняли мужчину с крыши надземного перехода
24 марта 2024 14:18  [473] Жительница Балахны стала жертвой телефонных мошенников
24 марта 2024 13:26  [1004] Жильцы дома в переулке Вахитова отказались от переезда в маневренный фонд
24 марта 2024 12:28  [488] Четыре человека отравились угарным газом в Нижегородской области
Происшествия

ГИБДД задержала четверых нарушителей ПДД с долгами по штрафам в 2 млн рублей

26 марта 2024 16:22  [113] Происшествия

Сотрудники Госавтоинспекции в Нижегородской области задержали четверых злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД. Общая сумма их долгов составила 2 млн рублей, сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что у двоих задержанных сумма задолженности была около 900 тысяч рублей.

В ГИБДД подчеркнули, что в соответствии со 12.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в положенный срок влечёт удвоение размера штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Если владелец не оплатит задолженность, то его автомобиль будет оценён и реализован на торгах, а деньги пойдут в счёт погашения долга.

Проверить наличие неоплаченных штрафов можно с помощью онлайн-сервиса ГИБДД "Проверка штрафов" на официальном сайте ведомства.

Напомним, что около 1 млрд 564 млн рублей штрафов собрали с водителей в Нижегородской области в 2023 году благодаря камерам фотофиксации.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГИБДД Долги Штраф
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
18 марта 2024 11:37Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph