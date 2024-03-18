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Общество

Нижегородская область вошла в число лидеров экопрограммы "Школа утилизации: электроника"

26 марта 2024 17:13  [73] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Итоги федеральной программы "Школа утилизации: электроника" подвели в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, программа нацелена на уменьшение экологического вреда от утилизации электронных отходов и развитие у населения привычки раздельного сбора опасных отходов.

По итогам прошлого года Нижегородская область заняла второе место, уступив Санкт-Петербургу. На третьем месте - Республика Татарстан.

По словам министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Дениса Егорова, в этом году в программе приняли участие более двух тысяч нижегородских организаций. В общей сложности на переработку сдано более 65 тонн отслужившей оргтехники.

Организатором проекта выступает Фонд рационального природопользования. По словам председателя фонда Владимира Аленцина, работа "Школы утилизации: электроника" вносит вклад в реализацию экономики замкнутого цикла при обращении с электроникой, направляемой на списание.

К участию в программе допускаются коммерческие организации. Для них стоимость утилизации отходов электронного и электрического оборудования составляет 1 копейку за 1 метр кубический. Утилизация проходит строго по установленным нормами природоохранного законодательства с выдачей полного комплекта документов.

На бесплатную утилизацию принимается компьютерная и офисная техника, бытовая техника , электроинструмент, станки, научная и медицинская техника, телефоны и персональные гаджеты, запчасти и аксессуары, за исключением оборудования, помеченного значком "радиация".

Напомним, реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране в 2019 году. Нацпроект включает в себя 11 федеральных проектов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с ТКО", "Обезвреживание опасных отходов", "Чистый воздух", "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение рек и озер", "Национальные парки и заповедники", "Сохранение лесов", "Экопросвещение" и "Мониторинг окружающей среды".

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Теги:
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