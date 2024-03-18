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Общество

Месячник по благоустройству стартует в Нижнем Новгороде с 4 апреля

26 марта 2024 17:49  [82] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Месячник по благоустройству пройдет в Нижнем Новгороде с 4 апреля по 15 мая. Об этом стало известно по итогам совещания мэра Юрия Шалабаева с городскими коммунальными службами.

Не дожидаясь официальной даты начала месячника, Нижний Новгород уже сейчас готовят к летнему сезону. С приходом теплой погоды работы войдут в самую активную фазу. Мэр заявил, что во время традиционных обходов территорий будет проверять, как дорожные службы выполняют поставленные перед ними сезонные задачи: уборка, благоустройство, ямочный ремонт.

"Конечно, коммунальные службы не ждут начала месячника, а уже приступили к работам. Это очистка прибордюрной полосы, газонов и тротуаров от мусора, который остался после зимы, приведение в порядок малых архитектурных форм. В этом сезоне мы увеличим площадь ямочного ремонта по сравнению с прошлым годом, хотя уже тогда достигли рекордных показателей. Планируем сделать, как минимум, 165 тысяч кв. метров ямочного ремонта – это на 7 тысяч кв. метров больше, чем в прошлом году, и в 2-2,5 раза больше, чем в 2020 и 2021 годах", - отметил Юрий Шалабаев.

Глава города добавил, что с 2020 года в Нижнем Новгороде ежегодно пополняют парки дорожных предприятий новыми машинами, с каждым разом увеличивая количество приобретаемой техники. Новая техника начала работать этой зимой и продолжит помогать убирать город к новому сезону. 75% спецавтомобилей уже переоборудовано на летний вариант.

"Закупили тротуарные катки для ямочного ремонта, автомастерские с полным набором необходимых инструментов, компрессорные станции, сварочное оборудование, отбойные молотки, швонарезчики, фрезы на тракторы МТЗ-82, виброплиты. Все муниципальные бюджетные учреждения будут оснащены необходимой техникой для самостоятельного ямочного ремонта в летний период. Также зимой закупили дополнительную каналопромывочную машину для ливневой канализации, и уже начали эту работу", - рассказал заместитель главы города Антон Максимов, добавив, что уже объявлены аукционы по выбору подрядчиков на выполнение ямочного ремонта, сформирован поадресный план, закуплена еще одна установка Patcher на базе КАМАЗ.

Ранее сообщалось, что месячник по благоустройству дорог начался в Нижегородской области.

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Теги:
Благоустройство ЖКХ
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