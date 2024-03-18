Корпорация развития представила возможности ОЭЗ "Кулибин" российским химическим предприятиям Бизнес

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Заместитель генерального директора по стратегии и развитию Корпорации развития Нижегородской области Антон Гаранин презентовал особую экономическую зону "Кулибин" в ходе семинара-конференции "Актуальные изменения законодательства в сфере аккредитации", который прошел в Нижнем Новгороде.

В мероприятии приняло участие около 600 представителей химической промышленности из Нижегородской, Волгоградской, Оренбургской, Ивановской, Московской областей и Республики Мордовия.

Основными направлениями деятельности ОЭЗ являются химическая и нефтехимическая промышленность, производство товаров народного потребления, машиностроение, R&D-центры, логистика, электроника. На данный момент экспертный совет прошли 27 компаний. Планируемый объем заявленных инвестиций превысил 70 млрд рублей.

В особой экономической зоне компании-резиденты получают готовые земельные участки, льготы и возможности для максимально быстрого старта своего производства. В настоящее время количество свободных площадей для размещения новых промышленных производств на территории государственной площадки составляет 96,8 га.

К 2029 году на территории ОЭЗ планируется разместить около 65 новых производств. Предполагается, что объем инвестиций в экономику региона составит около 175 млрд рублей, будет создано 7 тысяч рабочих мест.

Антон Гаранин отметил, что специализация ОЭЗ "Кулибин" на химической отрасли позволяет разместить на ее территории предприятия с повышенным уровнем опасности, что является важным преимуществом не только для региональных, но и для федеральных предприятий.

"Мы видим заинтересованность нижегородских предприятий в ОЭЗ "Кулибин". Для них это отличная возможность расширить уже имеющиеся или создать новые производства. Корпорация развития ведет переговоры с рядом потенциальных резидентов и оказывает всестороннюю поддержку уже одобренным проектам. При этом отмечу, что ОЭЗ – это не только производственные площадки, но и инфраструктура, формирующая единую экосистему. Мы планируем построить в Дзержинске жилой комплекс, культурный центр, школу, детсад и многое другое для сотрудников особой экономической зоны", - рассказал Антон Гаранин.

Ранее сообщалось, что проекты двух новых резидентов одобрены на экспертном совете нижегородской ОЭЗ "Кулибин".