Женщина подозревается в убийстве знакомого в Сормовском районе Происшествия

Следователем следственного отдела по Сормовскому району Нижнего Новгорода СУ СКР по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в пресс-службе СК.

По версии следствия, в марте 2024 года обвиняемая, находясь в комнате общежития по улице Заводской парк в Сормове, в ходе ссоры с сожителем нанесла ему ножевое ранение в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений 48-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Вину в совершении инкриминируемого деяния женщина не признала. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время обвиняемой будет избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что труп женщины без головы был обнаружен в городе Ветлуга Нижегородской области.