Электричество частично отключат в четырёх районах Нижнего Новгорода 27 марта Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 27 марта в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Приокском районе с 8:00 до 11:00 будет отключено электричество в нескольких зданиях по проспекту Гагарина,121А, 121Б, 232, 232А, 234, 236А: АЗС "Терминал", АЗС "Лукойл", ТЦ "Автолада"; Щербинки-2, 78 (ИП Ермачкова).

Кроме того, на ул. Крылова в многоквартирных домах № 6, 6а света не будет с 9:00 до 17:00.

В Нижегородском районе с 9:00 до 17:00 отключение электроэнергии запланировано по адресам: ул. Красносельская, 5; ул. Максима Горького, 20, 22, 20/1; ул. Алексеевская, 17-27 (нечет.); ул. Большая Покровская, 20Б, 22, 21/5; ул. Грузинская, 28, 30, 30А; ул.Октябрьская, 9, 9Б, 11Б, 11, 13, 13Б.

С 9:00 до 16:00 будут обесточены дома по ул. Короленко, 20, 20А; ул. Студеной, 52, 54, 54а, 56, 59а.

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 свет отключат на Карповке: ул. Балакирева, 1-6, 8, 10, 18А, 18Б; ул. Суздальская, 1а, 1 ("Ока пропан"), 4, 31А.

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 без электричества останутся дома в Высокове: ул. Конноармейская ул; 1-67 (нечет.); ул. Танкистов, 2-50 (чет.).

С 12:00 до 17:00 света не будет в многоквартирных домах по пр. Кораблестроителей, 4, 6.