Систему долговременного ухода внедрили в четырёх районах Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Еще четыре муниципалитета Нижегородской области присоединились к проекту по развитию системы долговременного ухода в регионе. Как сообщает министерство социальной политики, благодаря содействию Минтруда России удалось разработать необходимую инфраструктуру и внедрить обучающие программы в Городецком, Краснобаковском и Лукояновском округах, а также в г.о.г. Дзержинск.

Проект, который нацелен на обучение нижегородцев навыкам профессионального ухода за близкими на дому, реализуется в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". В Нижегородской области он стартовал в мае 2021 года. Тогда участниками пилотной программы смогли стать жители Арзамаса.

В настоящий момент в Арзамасе и четырех новых муниципалитетах, которые стали участниками проекта, увеличили количество помощников по уходу на базе центров социального обслуживания населения и проведено их обучение по профессиональным программам. Специалисты обучают нижегородцев, которые ухаживают за своими родственниками. Кроме того, в рамках проекта работают пункты проката реабилитационного оборудования.

По данным министра социальной политики Нижегородской области Игоря Седых, в рамках системы долговременного ухода в регионе обслуживаются более 690 жителей. За время действия проекта работу нашли 274 помощника по уходу. Курс обучения прошли около тысячи человек. Это социальные работники, сиделки и родственники нуждающихся в уходе. В общей сложности на реализацию проекта выделено уже свыше 705 тысяч рублей из федерального и областного бюджета.

Как отметили в Минсоцполитики, в ходе выполнения проекта в Нижегородской области на треть снизилось количество вызовов участковых врачей и врачей скорой медицинской помощи к гражданам, которым оказываются специализированные услуги. Также снизилось число граждан, направляемых в стационарные организации социального обслуживания.

В этом году работа в направлении развития системы долговременного ухода в Нижегородской области продолжится. Минтруд России согласовал увеличение региональной квоты для участников СВО, которые теперь смогут воспользоваться сервисами долговременного ухода независимо от места проживания.

Напомним, национальный проект "Демография" утвержден в рамках указа президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Он включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости" , "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья" и "Спорт - норма жизни". Среди целей нацпроекта – сохранение населения, здоровье и благополучие людей, обеспечение устойчивого роста численности населения, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.