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Общество

Глеб Никитин: "Высокий профессионализм и ответственность отличают нижегородских сотрудников Росгвардии"

27 марта 2024 09:01  [139] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил в адрес военнослужащих и сотрудников всех подразделений Росгвардии, а также ветеранов поздравление с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации.

"С момента своего создания Росгвардия выполняет невероятное количество важнейших задач, в основе каждой из которых — безопасность и благополучие людей.

В рядах войск национальной гвардии — преданные своему делу, ответственные, мужественные люди, готовые в любой момент прийти на помощь, защитить покой сограждан, дать отпор преступности. Наша страна и общество сталкивается с большим количеством различных вызовов, и вы с честью выполняете стоящие перед вами задачи, развиваетесь, совершенствуете навыки и умения.

Высокий профессионализм и ответственность отличают нижегородских сотрудников Росгвардии. В нашем регионе постоянно проходят крупные мероприятия федерального и международного уровня. Вы обеспечиваете безопасность, спокойствие и защиту гостей Нижегородской области. Сотрудники Росгвардии вносят значительный вклад в борьбу с преступностью на территории региона, что положительно отражается на общем развитии области. На вас можно положиться в самых сложных моментах!

В День войск национальной гвардии желаю вам и вашим родным здоровья и благополучия! Спасибо близким росгвардейцев, которые ждут их дома, поддерживают и верят в их призвание! Пусть у вас все будет благополучно! С праздником!" - говорится в сообщении Глеба Никитина.

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Теги:
Глеб Никитин Праздники Росгвардия
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