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Общество

"Единая Россия" проведёт "Диктант Победы" 26 апреля

27 марта 2024 09:51  [92] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

"Единая Россия" 26 апреля проведет "Диктант Победы" уже в шестой раз. Задания в этом году будут посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР (один из ключевых этапов освободительной миссии Красной Армии), юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.

"Площадки будут открыты во всех российских регионах. "Диктант Победы" пройдет в 50 иностранных государствах. Он будет переведен на пять языков – английский, французский, арабский, китайский, испанский. В прошлом году число площадок диктанта превысило 21 тысячу, а количество участников составило 1,9 миллиона человек. Мы планируем, что количество площадок и участников в этом году снова вырастет", - отметил координатор партпроекта "Историческая память", председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Проведут тестирование в школах, музеях, на вокзалах, в поездах дальнего следования, в аэропортах и в самолетах. Площадки организуют во всех знаковых местах, которые связаны с Великой Отечественной войной и ее Героями.

Нижегородская область присоединилась к акции с первого года ее проведения, и этот раз не станет исключением. Как подчеркнул депутат Государственной Думы, региональный координатор партпроекта "Историческая память" Вадим Булавинов, этот проект объединил вокруг себя единомышленников, людей заинтересованных и любящих свою страну и ее историю.

"Неправильно будет говорить, что мы уже активно готовимся к "Диктанту Победы", ведь подготовка к нему фактически не прекращается. Мы не гонимся за рекордами по числу площадок или количеству участников. Эти процессы происходят естественным образом. Каждый год предприятия, вузы, соцобъекты заранее заявляют о готовности и желании разместить у себя участников "Диктанта Победы". Это замечательно. В прошлом году у нас было более 270 площадок, в этом году, уверен, мы превзойдем эти цифры. Список площадок уже активно формируется, они вносятся в базу. Желающих очень много. Сейчас под большой нагрузкой весь наш коллектив. Это и оснащение площадок, и другие организационные вопросы. Как и всегда, незаменимую помощь оказывают Волонтеры Победы. Это яркие, отзывчивые, умные ребята, которые работают с нами, отдавая этому проекту сердце и душу. Работа кипит, у нас непременно все получится. Ждем желающих написать Диктант, места хватит всем", - сказал Вадим Булавинов.

Вопросы теста для российских и иностранных участников составляют ведущие ученые-историки Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. Они же вместе с экспертами разрабатывают подготовительные тесты для тех, кто планирует принять участие в "Диктанте Победы". Их можно пройти на сайте диктантпобеды.рф. Подготовиться помогут также исторические интеллектуальные игры "1418" и "Наша Победа".

Центральная площадка акции – Музей Победы в Москве – организует в новых регионах тематические выставки и открытый лекторий "Диктанта Победы" в восьми федеральных округах, проведет мультимедийные выставки и цифровые экскурсии, которые помогут всем желающим больше узнать о событиях 1941-1945 гг.

"Диктант Победы" проводится под эгидой проекта "Историческая память" партии "Единая Россия". Партнерами акции традиционно выступают Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, движение "Волонтеры Победы", а также министерства, ведомства, негосударственные и общественные организации, госкорпорации. Активное участие принимают в акции силовые ведомства: Минобороны, Росгвардия, МВД, МЧС.

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Теги:
Диктант Единая Россия Память
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