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Экономика

Развитие жилищного строительства в Дзержинске обсудили в нижегородском Заксобрании

27 марта 2024 16:04  [92] Экономика

Фото: пресс-служба ЗС НО

Обсуждение перспектив жилищного строительства многоквартирных домов в Дзержинске до 2030 года прошло на площадке нижегородского Заксобрания. Как сообщает пресс-служба ЗСНО, провел совещание председатель регионального парламента Евгений Люлин.

В обсуждении также приняли участие заместитель председателя ЗСНО Денис Бакиев, председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям ЗСНО Василий Суханов, а также представители правительства Нижегородской области и администрации Дзержинска. 

Как было отмечено, в городе химиков с каждым годом количество жителей увеличивается. В связи с этим растет и потребность в жилье. До 2030 года она составит более 514 тысяч кв. метров. 

"Растущая промышленность Дзержинска заставляет энергичнее решать жилищные проблемы. Сегодня обсудили перспективы расселения аварийного фонда и реализации проектов комплексного развития территории. Вместе с ростом инвестиций растёт поток специалистов, работающих в "Кулибине", экотехнопарке. Счёт идёт на тысячи! Чтобы разместить новых горожан, нужно до 2030 года возвести 500 тысяч кв. метров жилья. Расселить 17-20 тысяч кв. метров аварийного жилья. В ходе совещания определили сроки, этапы, контуры размещения застройки и объем необходимых средств. Территории под КРТ на улицах Черняховского, Свердлова, в районах старого частного сектора, Западный 1 и 3 имеют потенциал 1,5 млн квадратных метров. Будем формировать "дорожную карту" программы жилищного строительства, утверждать ее у губернатора. К своему 100-летию Дзержинск должен выйти на устойчивую траекторию решения жилищного вопроса", - отметил Евгений Люлин.

Как подчеркнул глава Дзержинска Иван Носков, высоких темпов жилищного строительства в Дзержинске не было много десятилетий.

"Возможно, потому что в нем не было необходимости. Сейчас город развивается, промышленному комплексу нужны кадры. А кадры необходимо в первую очередь обеспечить жильем. Кроме того, необходимы квартиры для расселения ветхого и аварийного фонда. Старые кварталы Дзержинска давно требовали обновления, наши жители достойны жить в новых и безопасных домах. Временное жилье, каким бы комфортным оно ни было, не может заменить своего, именно поэтому проживающие в маневренном фонде семьи получат квартиры в ближайшие два года", - сказал глава города Дзержинска.

Кроме того, в ходе совещания было принято решение предусмотреть финансирование для приобретения еще 51 квартиры в ЖК "Радуга" для переселения дзержинцев. Это касается жителей 5 домов, по которым введен режим функционирования "Повышенная готовность" в рамках программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории региона в период с 2024 по 2028 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года". 

Напомним, что Дзержинск вошел в первый этап программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области". До конца 2025 года 141 семье, проживающей в 8 аварийных домах города, будет предоставлено новое жилье. Всего в городе по программе переселения граждан с 2024 по 2028 годы предстоит расселить в новые квартиры 270 семей. Общая площадь требуемого для этих целей нового жилья составляет порядка 12 тысяч квадратных метров.

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Теги:
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