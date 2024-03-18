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Общество

Парковку запретят в районе дома №4 на Окском съезде

27 марта 2024 16:13  [36] Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде с 17 апреля будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на участке дороги в районе дома №4 на Окском съезде. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Согласно информации, данные изменения в организации движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта.

Напомним, в доме №4 расположены Научно-клинический университетский центр ПИМУ, клиника "Русмед" и другие учреждения.

Соответствующие дорожные знаки будут установлены в зоне ограничения. Припаркованные автомобили будут перемещать на штрафстоянку.

Напомним, что максимальная скорость движения по Мызинскому мосту снижена до 40 км/ч.

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Теги:
движение Парковка Транспорт
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