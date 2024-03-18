Парковку запретят в районе дома №4 на Окском съезде Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде с 17 апреля будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на участке дороги в районе дома №4 на Окском съезде. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Согласно информации, данные изменения в организации движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта.

Напомним, в доме №4 расположены Научно-клинический университетский центр ПИМУ, клиника "Русмед" и другие учреждения.

Соответствующие дорожные знаки будут установлены в зоне ограничения. Припаркованные автомобили будут перемещать на штрафстоянку.

Напомним, что максимальная скорость движения по Мызинскому мосту снижена до 40 км/ч.