Юрий Шалабаев встретился с предпринимателями из Нижнего Новгорода Бизнес

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился с нижегородскими предпринимателями, чтобы обсудить возникающие у них вопросы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ходе общения предприниматели задали более 15 вопросов, большая часть которых касалась мер поддержки.

Юрий Шалабаев отметил, что в прошлом году были закрыты все заявки на субсидии начинающим предпринимателям и расширяющемуся бизнесу.

"В этом году сохраним в тех же объемах поддержку начинающих предпринимателей и тех, кто обновляет основные средства. Сохраним упрощенный порядок оформления летних кафе", - сообщил глава города.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий отметил, что по поступающим обращениям от предпринимателей активно взаимодействует с городской администрацией.

"Я хотел бы подчеркнуть, что по тем обращениям, у нас хорошее взаимодействие с администрацией города, также я лично обращаюсь к главе города. И один из важных вопросов сейчас – навести порядок в части незаконного предпринимательства - установки нестационарных торговых объектов. Потому что это жесткая и несправедливая конкуренция для тех, которые работают честно, выходят на конкурсы, платят налоги. И таким людям нарушители создают трудности в первую очередь", - подчеркнул он.

Предприниматели попросили усилить борьбу с незаконным размещением НТО в прогулочных зонах, на набережных. Юрий Шалабаев предложил им также стать участниками процесса по информированию о подобных нарушениях.

"В последние годы мы на муниципальном уровне принимали массовые решения, которые значительно осложнили ведение своей деятельности незаконным торговцам. Здесь, мне кажется, хорошая коммуникация может быть с предпринимателями, которые могли бы сообщать о таких случаях. Если видите, что НТО поставили, свой объект не содержат, проблемы законным предпринимателям создают, информируйте", - сказал мэр.

Также представители бизнес-сообщества подняли проблему информированности от контрольных органов. Глава города рассказал, что на сайте администрации размещен реестр предпринимателей, однако там по действующему законодательству не всегда можно разместить подробности той или иной проверки. Юрий Шалабаев поручил давать владельцам бизнеса полную информацию через личные кабинеты. "Необходимо сделать такие онлайн-кабинеты с пуш-уведомлениями, чтобы людям на телефон приходили сообщения, что обследование проведено. Тогда они смогут защитить свои права, если не согласны, и оплачивать штрафы вовремя", - отметил глава города.

После встречи и полученных ответов на свои вопросы, предприниматели рассказали, какую поддержку получили в решении озвученных трудностей.

"Во-первых, я благодарен за то, что проводятся подобные встречи, где мы можем открыто в свободной форме задавать вопросы и получать ответы. Это очень мотивирует. Есть желание больше работать и помогать развитию города. Я сегодня получил всю интересующую меня информацию, касающуюся мер поддержки для малого и среднего бизнеса в этом году", - сказал предприниматель Ашур Исмоилов.

Его поддержал предприниматель, член Совета Межгородского регионального отделения опоры России Рамиз Ибрагимов. "Вопросы принимаются, рассматриваются, не было еще ни одного нерешенного вопроса на моей практике. Мой вопрос был по поводу введения так называемого электронного реестра на сайте администрации, который бы содержал данные о проведенных проверках предпринимателей, у которых есть НТО. Я думаю, что этот вопрос тоже будет очень оперативно решен", – добавил он.

Напомним, в 2023 году в Нижнем Новгороде увеличили суммы грантов и субсидий, которые выплачиваются нижегородским предпринимателям. Такое решение принял глава города Юрий Шалабаев. "Их получат все прошедшие конкурсный отбор предприниматели, которых в 2023 году более 100 человек. Для этого будем использовать средства, в том числе предусмотренные и на 2024-ый. Размер субсидий на следующий год будет увеличен на аналогичную сумму", - заявил мэр.