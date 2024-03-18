Вечер памяти писателя Валерия Шамшурина прошел в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

В Нижегородском хоровом колледже им. Л.К. Сивухина состоялся вечер памяти "Имя любви моей – Родина", посвящённый 85-летию со дня рождения Валерия Шамшурина.

Нижегородский поэт, публицист, общественный деятель ушел из жизни 26 декабря 2023 года. За свою насыщенную и яркую жизнь он написал более 50 книг, общий тираж которых превысил миллион экземпляров. Часть из них была переведена на разные языки народов мира.

На вечере памяти прозвучали избранные стихи Валерия Шамшурина. Своими воспоминаниями о поэте поделились его родные, друзья, коллеги и все те, кто хорошо его знал. Одним из таких людей оказался депутат 3 и 4 созывов Законодательного Собрания Нижегородской области Александр Сериков. Он зачитал приветственное слово от председателя Законодательного Собрания Евгения Люлина, а после поделился своими воспоминаниями об этом великом нижегородце.

"В декабре прошлого года ушел из жизни выдающийся писатель, прославивший в своих произведениях наш край. Настоящий художник, подвижник! Его творчество было посвящено самому дорогому, что у нас есть – нашей малой Родине, Нижегородской области и её великой истории! Его книги повлияли на мою личность и характер. На них выросли мои дети, а сегодня их читают мои внуки. Когда-нибудь его имя будут носить библиотеки, учреждения культуры, возможно, улицы. Чтобы будущие поколения нижегородцев помнили, знали и гордились!", - написал в своем послании Евгений Люлин.

"Это масштабный, великий человек. Если его что-то не устраивало, то он пытался это изменить. Он всегда честно высказывал свое мнение, даже если оно не совпадало с существующей номенклатурой. А его произведения! Все они пропитаны духом настоящего, здорового патриотизма к России и к Нижегородской земле. Я думаю, что было бы хорошо и полезно проводить уроки в Нижегородских школах, где бы дети изучали его творчество", - отметил Александров Сериков.

Также на мероприятии прозвучали музыкальные произведения, положенные на стихи Валерия Шамшурина в исполнении учащихся Нижегородского хорового колледжа им. Л.К. Сивухина и камерного хора "Нижний Новгород". Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина подготовила выставку уникальных книг Валерия Шамшурина с его автографами.

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