Движение по старому Борскому мосту закроют с 26 марта
Лауреаты регионального фестиваля "Премьеры сезона"
Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
"Квартал здоровья" и акушерские "Поезда здоровья" появятся в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
27 марта 2024 18:54  [74] Вечер памяти писателя Валерия Шамшурина прошел в Нижнем Новгороде
27 марта 2024 18:33  [93] Яна Поплавская: "На защите Родины стоит вся страна - ребята на фронте, а мы здесь, в тылу"
27 марта 2024 18:27  [99] Почётное звание Нижнего Новгорода как "Города трудовой доблести" закрепили в Уставе
27 марта 2024 18:13  [103] Подрядчик отремонтировал шесть дорог на Автозаводе после вмешательства прокуратуры
27 марта 2024 17:53  [119] Почти 1,1 тыс. км дорог отремонтируют в 2024 году в России благодаря нацпроекту
27 марта 2024 17:39  [111] Препарат от коронавируса "Мир-19" зарегистрировали в России
27 марта 2024 17:32  [117] В Нижнем Новгороде подвели итоги обучения компьютерной грамотности пенсионеров
27 марта 2024 17:24  [138] Трамвай №5 планируется запустить в Нижнем Новгороде до конца июня
27 марта 2024 17:12  [123] Пранкеры Вован и Лексус станут почетными гостями премии "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
27 марта 2024 16:56  [138] Прямые рейсы запустят из Нижнего Новгорода во Владикавказ в 2024 году
Общество

Вечер памяти писателя Валерия Шамшурина прошел в Нижнем Новгороде

27 марта 2024 18:54  [74] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

В Нижегородском хоровом колледже им. Л.К. Сивухина состоялся вечер памяти "Имя любви моей – Родина", посвящённый 85-летию со дня рождения Валерия Шамшурина.

Нижегородский поэт, публицист, общественный деятель ушел из жизни 26 декабря 2023 года. За свою насыщенную и яркую жизнь он написал более 50 книг, общий тираж которых превысил миллион экземпляров. Часть из них была переведена на разные языки народов мира.

На вечере памяти прозвучали избранные стихи Валерия Шамшурина. Своими воспоминаниями о поэте поделились его родные, друзья, коллеги и все те, кто хорошо его знал. Одним из таких людей оказался депутат 3 и 4 созывов Законодательного Собрания Нижегородской области Александр Сериков. Он зачитал приветственное слово от председателя Законодательного Собрания Евгения Люлина, а после поделился своими воспоминаниями об этом великом нижегородце.

"В декабре прошлого года ушел из жизни выдающийся писатель, прославивший в своих произведениях наш край. Настоящий художник, подвижник! Его творчество было посвящено самому дорогому, что у нас есть – нашей малой Родине, Нижегородской области и её великой истории! Его книги повлияли на мою личность и характер. На них выросли мои дети, а сегодня их читают мои внуки. Когда-нибудь его имя будут носить библиотеки, учреждения культуры, возможно, улицы. Чтобы будущие поколения нижегородцев помнили, знали и гордились!", - написал в своем послании Евгений Люлин.

"Это масштабный, великий человек. Если его что-то не устраивало, то он пытался это изменить. Он всегда честно высказывал свое мнение, даже если оно не совпадало с существующей номенклатурой. А его произведения! Все они пропитаны духом настоящего, здорового патриотизма к России и к Нижегородской земле. Я думаю, что было бы хорошо и полезно проводить уроки в Нижегородских школах, где бы дети изучали его творчество", - отметил Александров Сериков.

Также на мероприятии прозвучали музыкальные произведения, положенные на стихи Валерия Шамшурина в исполнении учащихся Нижегородского хорового колледжа им. Л.К. Сивухина и камерного хора "Нижний Новгород". Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина подготовила выставку уникальных книг Валерия Шамшурина с его автографами.

Ранее сообщалось, что память князя Георгия Всеволодовича почтили в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Память Писатель
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
18 марта 2024 11:37Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph