Соревнования по спортивной орнитологии пройдут в Нижегородской области

Соревнования по спортивной орнитологии (бёрдингу) среди школьников пройдут в Нижегородской области.
Как сообщили организаторы соревнований, мероприятия пройдут в дендропарке Дзержинска, а также в лесном массиве в городе Кстово.
Спортивные орнитологи должны будут увидеть и сфотографировать как можно больше видов птиц за три часа.
Затем участники соревнований должны будут определить точное число птиц и их принадлежность к тому или иному виду, заполнить специальный чек-лист.
К участию в мероприятии приглашаются команды школьников от двух до пяти человек с одним взрослым. В соревновании также могут принять участие и семейные команды, воспитанники учреждений дополнительного образования.
Жюри, сформированное из учёных-орнитологов, по итогам соревнований назовет победителей.
(6+)
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+