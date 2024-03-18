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Общество

Соревнования по спортивной орнитологии пройдут в Нижегородской области

28 марта 2024 11:32  [106] Общество

Соревнования по спортивной орнитологии (бёрдингу) среди школьников пройдут в Нижегородской области.

Как сообщили организаторы соревнований, мероприятия пройдут в дендропарке Дзержинска, а также в лесном массиве в городе Кстово.

Спортивные орнитологи должны будут увидеть и сфотографировать как можно больше видов птиц за три часа.

Затем участники соревнований должны будут определить точное число птиц и их принадлежность к тому или иному виду, заполнить специальный чек-лист.

К участию в мероприятии приглашаются команды школьников от двух до пяти человек с одним взрослым. В соревновании также могут принять участие и семейные команды, воспитанники учреждений дополнительного образования.

Жюри, сформированное из учёных-орнитологов, по итогам соревнований назовет победителей.

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Теги:
Птицы Соревнование
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