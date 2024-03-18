Мужчину будут судить за убийство знакомого в Богородском районе

Мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего знакомого в Богородском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
По версии следствия, преступление произошло в июле 2023 года в поселке Шапкино.
Согласно информации, 49-летний подозреваемый распивал спиртное со своим приятелем.
В ходе возникшей ссоры обвиняемый, связав руки оппоненту, несколько раз ударил потерпевшего топором по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что женщина подозревается в убийстве знакомого в Сормовском районе.
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