"Ярмарка профессий" пройдёт для нижегородских старшеклассников 30 марта Общество

30 марта, в субботу, в рамках "Недели профессиональной ориентации” на площадке "Школы 800" будет проходить "Ярмарка профессий" для старшеклассников из Нижегородской области (12+).

Как рассказали организаторы, ярмарка поможет ребятам получить представление о работе в различных сферах деятельности на примере реальных профессионалов, ведь они смогут лично пообщаться с представителями самых разных профессий: от реставратора до инженера-конструктора БПЛА, от архитектора до нейролингвиста.

Вместо абстрактных рассказов о профессии школьников ждут 11 тематических секций по тем направлениям, к которым ученики проявляют наибольший интерес: ИТ, наука, туризм, промышленность, искусство, медиа, медицина и т.д. В каждой секции будет представлено три спикера по принципу: управленец, линейный сотрудник, самозанятый.

"Наша задача - расширить представления ребят о том, кем можно работать и какими путями выстраивать образовательный и профессиональный маршрут, чтобы не только реализовать свой потенциал и стать успешным, но и быть полезным своему региону и стране", - подчеркнули в "Школе 800".

Так, на мероприятие приглашены представители АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области", студии Dreamlaser, IT-академии Lad, Горьковского автозавода, ННГУ им. Лобачевского, ГТРК "Нижний Новгород", "Ростелеком", "Риверстарт", НИИ Экспериментальной онкологии и Биомедицинских технологий ПИМУ, ОКБМ им. Африкантова, E-Promo и многих других.

"Ярмарка профессий" будет работать в корпусе "Верхние Печеры" (ул. Нижне-Печерская, 4а) с 10:00 до 14:30.

Помимо живого общения со спикерами предусмотрены мастер-классы по дизайну, фотографии, медицине, медиа, IT. Также школьники смогут в игровой форме узнать, какие профессии подойдут им в соответствии с их темпераментом, увлечением, целями и так далее.

Участвовать в мероприятии могут обучающиеся 8-11 классов любой общеобразовательной организации региона.

Подробная информация и форма регистрации - по ссылке (участие бесплатное, регистрация будет вестись до окончания свободных мест).