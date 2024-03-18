Расходы на социальную сферу почти на 400 млн рублей увеличат в Нижегородской области Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

На заседании нижегородского Заксобрания 28 марта парламентарии одобрили корректировку бюджета региона.

Как сообщает пресс-служба ЗСНО, в частности, более чем на 404 млн рублей будут увеличены расходы на социальную сферу.

По словам председателя Заксобрания Евгения Люлина, социальная сфера всегда является приоритетным направлением, парламент при любой возможности старается перенаправить туда дополнительные средства.

На этот раз финансирование предусмотрено для строительства трех поликлиник.

"В Нижнем Новгороде в планах построить здание на 500 посещений в смену для взрослой городской поликлиники №30 Советского района, новое здание поликлиники на 500 посещений в смену для детской городской больницы №17 Сормовского района, а в Городце появится новая детская поликлиника на 300 посещений в смену для Городецкой центральной районной больницы. Всего же на мартовском заседании регионального парламента мы распределили почти 7,8 млрд рублей, большая часть которых – остатки средств, сложившиеся на 1 января 2024 года, а также дополнительные налоговые доходы областного бюджета и поступления из Федерации. Этот дополнительный ресурс мы направляем на решение социально значимых задач", - отметил Евгений Люлин.

Кроме того, на расселение жителей аварийных домов в Нижнем Новгороде дополнительно направят 583 млн рублей. На финансовое оздоровление АО "Нижегородский водоканал" закладывается 630 млн рублей.

На субсидии для возмещения затрат на создание объектов инфраструктуры в рамках реализации новых инвестиционных проектов предусмотрено более 486 млн рублей. Средства будут направлены шести организациям - АО "Сергачский элеватор", ООО "Форами", ООО "Нижбел", ООО "ВиндРотор", АО "ВВМЭСС", ООО "Прогресс", которые заключили соглашения о намерениях при реализации инвестиционных проектов с правительством Нижегородской области и вошли в федеральный перечень новых инвестпроектов.

"На сети водоснабжения под жилищное строительство в Ольгине и Новинках закладываем 411 миллионов рублей. Возмещаем затраты бизнеса на создание объектов инфраструктуры в рамках реализации новых инвестпроектов. На эти цели предусмотрели около 490 миллионов рублей", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что расходы бюджета Нижегородской области увеличатся на 15 млрд рублей.