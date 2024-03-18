Дума Нижнего Новгорода: 30 лет в центре жизни города Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

27 марта на площадке Академии "Маяк" имени А.Д.Сахарова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию городской Думы Нижнего Новгорода постсоветского формата в ее новейшей истории.

На приеме, организованном председателем городской Думы Олегом Лавричевым под девизом "30 лет в центре жизни города", собрались более 200 депутатов всех семи созывов Думы, представителей органов власти и нижегородской общественности.

Открытие торжества началось с Гимна РФ в исполнении Академического хора ННГУ им.Н.И.Лобачевского.

"Хотелось бы, чтобы этот вечер подарил вам как можно больше положительных эмоций от встречи с друзьями и коллегами, которых вы давно не видели, от трогательных воспоминаний про то, как все начиналось, что было сделано, пережито и вложено в наш любимый город, который благодаря усилиям депутатского корпуса, исполнительной власти города и региона, одной большой и сильной команды губернатора, стал красивым, современным, комфортным и привлекательным для нижегородцев и гостей города. Верю, что созданный нами фундамент и система координат будут прочной основой для дальнейшего развития", - обратился к собравшимся Олег Лавричев.

Гости торжества почтили минутой молчания память 20 депутатов городской Думы, в разные годы ушедших из жизни, и граждан, погибших в результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" подмосковного Красногорска 22 марта.

"Светлая память всем, кто ушел, будем молиться об упокоении их душ!" - сказал он.

С юбилеем городскую Думу поздравили губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, сенатор РФ Александр Вайнберг, депутат Государственной Думы ФС РФ Вадим Булавинов, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, Викарий Нижегородской епархии, епископ Балахнинский Илия, уполномоченный по защите прав предпринимателей Павел Солодкий, председатель Общественной палаты города Сергей Горин, депутаты городской Думы прошлых созывов Александр Сериков, Андрей Осипенко, Владимир Лазарев, Дмитрий Бирман, Вячеслав Аксиньин и Дмитрий Барыкин.

Также в торжестве приняли участие первый заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Андрей Чертков и глава администрации Вязниковского района Владимирской области Игорь Зинин.

"Городская дума – один из важнейших институтов, представляющих власть в городе. Нижегородские депутаты всегда принимали необходимые решения предельно оперативно и четко, в том числе, когда это было необходимо для проведения важнейших мероприятий: Чемпионата мира по футболу или 800-летия Нижнего Новгорода. Депутаты не остаются в стороне и сейчас, активно участвуя в помощи нашим бойцам. Наши предшественники на уровне области и города в каких-то вопросах занимали противоположные позиции. Но тем ценнее тот баланс и конструктивное взаимодействие, которое сложилось сейчас. Не ошибусь, если скажу, что мы все – единая команда Нижнего Новгорода и Нижегородской области, команда президента и нашей страны", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как отметил Евгений Люлин в своем приветственном слове, депутаты Думы Нижнего Новгорода разных созывов на протяжении трех десятилетий конструктивно решают проблемы города, эффективно защищают интересы его жителей, занимаясь всеми вопросами городского хозяйства – ЖКХ, ремонт дорог, благоустройство, работа учреждений здравоохранения и образования, организация торговли.

"Во взаимодействии с депутатами Законодательного Собрания, нашими коллегами из Госдумы сегодня решаются вопросы, от которых зависит эффективное развитие города и благополучие нижегородцев. И голос Гордумы тут имеет решающее значение, поскольку городские депутаты находятся на переднем крае работы с людьми, знают о проблемах граждан из первых уст. Уверен, что многолетние традиции парламентаризма, опыт и профессионализм депутатов Гордумы будут и дальше служить залогом успехов городского парламента", - сказал он.

Во время своего выступления Александр Вайнберг поблагодарил Олега Лавричева за призыв к собравшимся почтить память ушедших товарищей.

"Память – это очень важно для сегодня живущих. Ключевые слова, которые подходят городской Думе, безусловно, мудрость, принципиальность, компетентность и, конечно, любовь к родному краю. Без любви невозможно развивать свою землю, невозможно вкладывать в нее душу. И все, ради чего мы на самом деле живем – это наша великая Родина. Хочу обратиться к Олегу Вениаминовичу как к соратнику. Сейчас действительно самое актуальное — это проведение специальной военной операции. Как Глеб Сергеевич уже сказал, практически все как один думцы участвуют в СВО. Олег Вениаминович подставил для меня плечо и по первому зову со мной поехал на передовую. До сих пор, в общем-то, прописан там. И мы с ним от лица Нижнего Новгорода делаем большое дело для нашей страны. Желаю всем здоровья, счастья и всего самого хорошего!" - сказал сенатор.

В свою очередь, Юрий Шалабаев отметил важность юбилейного события для города.

"Благодарю коллег за ежедневное сотрудничество и стремление сделать наш город лучше! Пусть впереди будет еще больше амбициозных планов, а их исполнение будет равняться 100%!" - подчеркнул глава Нижнего Новгорода.

В ходе мероприятия также были продемонстрированы видеопоздравления, направленные в адрес депутатского корпуса нижегородской городской Думы от главы Пермской городской Думы Дмитрия Малютина, представителей системы Территориального общественного самоуправления и Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, а также от коллективов МБУЗ "Молочная кухня" и Молодежной палаты при городской Думе.

За большой вклад в развитие местного самоуправления Благодарственных писем органов власти всех уровней удостоены депутаты разных созывов Евгений Костин, Карим Ибрагимов, Михаил Иванов, Кирилл Лазорин, Марк Фельдман, Ольга Шумакова, Ольга Балакина, Александр Разумовский, Сергей Горин, Дмитрий Бирман, Александр Сериков, Василий Пушкин, Вячеслав Растеряев, Инна Ванькина, Роман Пономаренко, Николай Сатаев и Владимир Тарасов, а также ветеран муниципальной службы Станислав Бисин.

В честь юбилея Почетный знак городской Думы вручен Олегом Лавричевым руководителям региона и города, представителям Федерального Собрания, а также председателю областной Общественной палаты Роману Стронгину, Почетному гражданину города Дмитрию Беднякову, депутату Заксобрания Юрию Лебедеву, прокурору города Игорю Мокичеву, председателю Совета НАПП Валерию Цыбаневу, руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области Айрату Ахметшину и бизнес-омбудсмену Павлу Солодкому.

Также на мероприятии была представлена книга "Город и горожане: самоуправление в Нижнем Новгороде. История. Опыт. Современность", созданная по инициативе председателя городской Думы Олега Лавричева авторским коллективом под руководством нижегородского историка, профессора РАНХиГС Алексея Халина. Новое издание гости мероприятия получили в подарок.

Председатель городской Думы Олег Лавричев выражает благодарность всем, кто принял участие в организации торжества, в том числе автору сценария и режиссеру мероприятия Ирине Вдовиной-Судьиной, Академическому хору ННГУ им. Н.И.Лобачевского во главе с художественным руководителем и дирижером Ларисой Ерыкаловой, коллективу Нижегородского губернского оркестра под управлением Евгения Петрова и солистам Татьяне Волковой, Дмитрию Зубареву и Дмитрию Маресеву, артистам Нижегородского театра "Вера" Татьяне Кирилловой и Дмитрию Суханову.

СПРАВКА:

Отсчет новейшей истории городской Думы Нижнего Новгорода начался 27 марта 1994 года, когда состоялись выборы депутатов первого созыва. Первое заседание с участием 25 народных избранников состоялось 11 апреля. В ноябре в результате довыборов состав депутатского корпуса Думы насчитывал 34 человека. В рамках работы семи созывов депутаты городской Думы Нижнего Новгорода провели 380 заседаний, приняли 1499 постановлений и 4334 решения, касающихся важнейших сфер жизни города.