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Общество

Исторический фестиваль "Смута. Герои эпохи" пройдет в Нижнем Новгороде

28 марта 2024 14:51  [60] Общество

Фото: АНО "Центр 800"

Исторический фестиваль "Смута. Герои эпохи" пройдет в Нижнем Новгороде с 5 по 7 апреля. (12+)

Как сообщает АНО "Центр 800", фестиваль приурочен к презентации компьютерной игры "Смута", которая создана при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").  Мероприятие пройдет на двух площадках в Манеже (Кремль, корпус 1а) и на территории Нижегородского кремля (около Манежа) с 11:00 до 20:00.

Фестиваль будет интересен взрослым и детям. Гости смогут погрузиться во времена Смуты и узнать, чем жили люди, как боролись и чем сражались. Кроме того, запланировано театрализованное представление с постановочными сражениями, воссоздающими исторические битвы.

Помимо этого, нижегородцы и гости города смогут протестировать новую компьютерную игру "Смута", а также принять участие в различных квестах, где можно будет выиграть тематические призы.

Вход на фестиваль свободный.

Перед открытием фестиваля, 4 апреля, в Манеже в закрытом формате пройдет презентация компьютерной игры "Смута". По словам руководителя игрового проекта "Смута" Алексея Копцева,  это однопользовательская историческая приключенческая игра. Главный герой игры -боярин Юрий Милославскийю Он принимает участие в сборе Нижегородского ополчения, в битве за Москву, других исторических событиях Смутного времени.

Помимо этого, с 4 по 7 апреля в здании НГХМ | Зарубежное искусство (Верхневолжская набережная, 3) пройдет лекторий "Смутные времена". Серия лекций подготовлена профессиональными историками и специалистами в данной сфере.

Добавим, что организаторами фестиваля являются АНО "Центр 800", АНО "Институт развития Интернета", студия "Сайберия Нова" при поддержке правительства Нижегородской области.

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Теги:
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