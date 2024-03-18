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Общество

Сербский доброволец - участник СВО рассказал об изменениях в тактике боя

28 марта 2024 14:39  [103] Общество

Фото: ИА "Время Н"

Сербский снайпер-доброволец - участник СВО Деян "Деки" Берич рассказал, что за время проведения специальной военной операции тактика боя существенно поменялась, сообщает ИА "Время Н".

Так, по словам военнослужащего, работа на поле боя поменялось серьезно: стало больше дронов, иностранной военной техники.

Деян также рассказал о том, как однажды ему передали письмо от мальчика из Оренбурга. По словам добровольца, юный россиянин переживает за наших военнослужащих. Такие письма придают силу, отметил участник СВО.

Деян "Деки" Берич станет специальным гостем федеральной премии "СВОИМ", которая 29 марта стартует из Нижнего Новгорода по городам России.

Напомним также, что почетными гостями церемонии вручения премии "СВОИМ" станут известные пранк-журналисты Вован и Лексус- Владимир Кузнецов и Алексей Столяров.

 

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Теги:
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