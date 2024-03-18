Нижегородские молодежные организаций предложили свои идеи для нового нацпроекта Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Молодежное правительство Нижегородской области провело стратегическую сессию по сбору предложений в новый национальный проект "Молодежь России". Как сообщает пресс-служба правительства региона, свои идеи выдвинули свыше 50 представителей молодежных организаций области.

На стратегическом семинаре присутствовали представители регионального отделения Российских студенческих отрядов, регионального отделения "Движения Первых", Российского союза молодежи, Молодежного парламента и молодежных палат, Совета молодых ученых, "Молодой Гвардии Единой России", Студенческих советов ООВО и ПОО, Молодежной избирательной комиссии, семейного центра "Лада", волонтерских организаций, а также работающая молодежь, молодые предприниматели, педагоги, молодые семьи и другие.

Участники семинара работали по таким важным направлениям, как духовно-нравственное воспитание молодежи, поддержка молодежных инициатив, поддержка профессионального развития молодых специалистов и трудоустройства, организация подготовки специалистов в сфере молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики и так далее.

Например, в рамках программ поддержки молодых семей было предложено увеличить лимит "семейной ипотеки" с 6 млн до 9 млн рублей, с возможностью приобретения вторичного жилья, а также внедрить понятие "студенческая семья". Также молодые ученые предложили привлекать студентов научно-технических специальностей для развития новых территорий нашей страны.

Помимо этого, представители молодёжных организаций региона обсудили участие Нижегородской области в конкурсе "Регион для молодых". В настоящее время региональное министерство молодежной политики проводит отбор среди муниципалитетов на включение в инфраструктурный блок, а также рассматриваются предложения для включения в содержательный блок заявки.

Напомним, 20 марта Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) открытый сбор предложений в будущий национальный проект "Молодежь России" на "Госуслугах". Любой гражданин РФ в возрасте от 14 до 35 лет может внести свои предложения до 1 апреля 2024 года (включительно) по по ссылке.

СПРАВКА:

29 февраля 2024 года во время Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин анонсировал запуск национального проекта "Молодежь России". Целью проекта станет поддержка подрастающего и молодого поколения страны через консолидацию положительного опыта сферы.