Нижегородское Заксобрание приняло в I чтении проект закона о борьбе с "разливайками" в регионе Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

На заседании нижегородского Заксобрания депутаты приняли в первом чтении проект изменений в закон "О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской области". Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

В соответствии с предлагаемыми изменениями розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания будет возможна только в ресторанах, барах, кафе, буфетах, в том числе расположенных в многоквартирных домах или во встроенно-пристроенных помещениях к многоквартирным домам, а также на прилегающих к ним территориях.

Также проектом закона предлагается ограничить время розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания с 23 часов до 9 часов в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или встроенно-пристроенных помещениях к многоквартирным домам, а также на прилегающих к многоквартирным домам территориях, за исключением ресторанов.

При этом предлагается выделить территории, имеющие высокую туристическую привлекательность, на которых не будут применяться ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Предполагается, что перечень таких территорий будет утверждаться законом области. Перечень территорий может быть изменен по предложениям органов МСУ, согласованным с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области по созданию благоприятных условий для развития туризма в регионе, которые будут направлены в Заксобрание

"Ситуация с разливайками в Нижегородской области, как и по всей стране, очень непростая, необходимо наводить порядок в этой сфере, защищать интересы жителей близлежащих домов. Вместе с коллегами по Ассоциации законодателей ПФО мы долго добивались, чтобы регионам предоставили полномочия для решения этой проблемы. Депутаты Госдумы согласились с позицией субъектов РФ и дали нам определенные рычаги влияния, внеся изменения в федеральное законодательство. Теперь наша задача – грамотно распорядиться полученными полномочиями, принять необходимые решения на региональном уровне. Признаюсь, работа над законопроектом, который сегодня принят в первом чтении, идет непросто, по-прежнему много «подводных камней», но мы движемся в правильном направлении. Советуемся с правоохранителями, профильными министерствами, муниципалитетами, представителями ответственного бизнеса – со всеми заинтересованными сторонами. Работа по подготовке документа к принятию во втором чтении будет продолжена", - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Наша главная цель – навести порядок, ограничив розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, и при этом не нанести урон легальному бизнесу. Благодаря вносимым ограничениям продавать алкоголь не смогут закусочные, предприятия быстрого обслуживания. Планируется, что после принятия законопроекта во втором чтении, которое запланировано на апрель, изменения будут вступать в силу поэтапно. Закон вступит в силу в мае 2024 года. Требования о том, что розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания будет допускаться только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, в том числе расположенных в многоквартирных домах или встроенно-пристроенных помещениях к многоквартирным домам, а также на прилегающих к многоквартирным домам территориях, вступят в силу с 1 сентября 2024 года", - пояснил председатель комитета Законодательного Собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон о борьбе с "разливайками".