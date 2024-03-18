Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
Движение по старому Борскому мосту закроют с 26 марта
"Квартал здоровья" и акушерские "Поезда здоровья" появятся в регионе
Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
28 марта 2024 18:24  [8] Франц Клинцевич: "Важно, что такой проект — премия "СВОИМ" — реализуется при полной поддержке губернатора Глеба Никитина"
28 марта 2024 18:03  [78] Нижегородские школьники будут решать проблемы производства на фестивале "ПрофПогружение"
28 марта 2024 17:46  [90] Фейковое сообщение о введение военного положения в стране распространили в соцсетях
28 марта 2024 17:38  [94] Глеб Никитин и Сергей Дорофеевский заложили первый камень для строительства "Кванториума"
28 марта 2024 17:04  [112] Восемь скверов благоустроят на Автозаводе по ФКГС в 2024 году
28 марта 2024 16:36  [139] План мероприятий сформирован по итогам заседания Общественного совета при ГУФССП по Нижегородской области
28 марта 2024 16:32  [127] АТОР: Российские туристы уже с зимы активно бронируют путёвки на лето-2024
28 марта 2024 16:21  [133] Нижегородское Заксобрание приняло в I чтении проект закона о борьбе с "разливайками" в регионе
28 марта 2024 15:55  [153] Нижегородские молодежные организаций предложили свои идеи для нового нацпроекта
28 марта 2024 15:43  [138] Петр Банников провел комиссию по ЧС в период половодья в Нижегородской области
Общество

Глеб Никитин и Сергей Дорофеевский заложили первый камень для строительства "Кванториума"

28 марта 2024 17:38  [94] Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский 28 марта заложили первый камень для строительства "Кванториума". Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Объект возведут в рамках инвестиционного проекта ОАО "РЖД" "Развитие материально-технической базы детских железных дорог". Предварительная стоимость объекта составляет более 460 млн рублей.

"Кванториум" – это яркое, современное, качественно оборудованное пространство для дополнительного образования детей, в первую очередь, с акцентом на инженерные, технические специальности. В рамках проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" в нашем регионе уже создано девять "Кванторуимов": четыре технопарка работают в Нижнем Новгороде, по одному – в городе Бор и в Сарове, еще три "Кванториума" - передвижные. Такие комплексы могут иметь дополнительную специализацию, как это будет и в железнодорожном "Кванториуме", камень в строительство здания которого мы сегодня закладываем", - сказал Глеб Никитин.

Здание будет представлять собой четырехэтажное строение общей площадью почти 1,1 тыс.кв.м. При его возведении будут применены современные и передовые технологии. Детский технопарк будет оснащён оборудованием последнего поколения. Здесь появятся многофункциональные учебные классы и лаборатории, а также универсальный спортивный зал.

"Локация для "Кванториума" выбрана не случайно. Именно здесь, на базе Детской железной дороги в Нижнем Новгороде ребята будут познавать особенности технических профессий, в том числе и железнодорожных. Уверен, что новый технопарк поможет юным нижегородцам детально углубиться в особенности транспортной отрасли и определить свой будущий профессиональный путь", - подчеркнул Сергей Дорофеевский.

Будущий детский технопарк предназначен для повышения эффективности профориентационной деятельности, также он расширит возможности участия в различных государственных программах по дополнительному образованию детей. Кроме того, "Кванториум" обеспечит приток молодежи, подготовленной к освоению образовательных программ технического профиля и мотивированной на получение профессий и специальностей в области железнодорожного транспорта.

Ранее сообщалось, что Горьковская железная дорога получила разрешение на строительство узкопрофильного технопарка "Кванториум" на базе Детской железной дороги в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГЖД Глеб Никитин Кванториум
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
18 марта 2024 11:37Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph