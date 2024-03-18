Глеб Никитин и Сергей Дорофеевский заложили первый камень для строительства "Кванториума" Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский 28 марта заложили первый камень для строительства "Кванториума". Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Объект возведут в рамках инвестиционного проекта ОАО "РЖД" "Развитие материально-технической базы детских железных дорог". Предварительная стоимость объекта составляет более 460 млн рублей.

"Кванториум" – это яркое, современное, качественно оборудованное пространство для дополнительного образования детей, в первую очередь, с акцентом на инженерные, технические специальности. В рамках проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" в нашем регионе уже создано девять "Кванторуимов": четыре технопарка работают в Нижнем Новгороде, по одному – в городе Бор и в Сарове, еще три "Кванториума" - передвижные. Такие комплексы могут иметь дополнительную специализацию, как это будет и в железнодорожном "Кванториуме", камень в строительство здания которого мы сегодня закладываем", - сказал Глеб Никитин.

Здание будет представлять собой четырехэтажное строение общей площадью почти 1,1 тыс.кв.м. При его возведении будут применены современные и передовые технологии. Детский технопарк будет оснащён оборудованием последнего поколения. Здесь появятся многофункциональные учебные классы и лаборатории, а также универсальный спортивный зал.

"Локация для "Кванториума" выбрана не случайно. Именно здесь, на базе Детской железной дороги в Нижнем Новгороде ребята будут познавать особенности технических профессий, в том числе и железнодорожных. Уверен, что новый технопарк поможет юным нижегородцам детально углубиться в особенности транспортной отрасли и определить свой будущий профессиональный путь", - подчеркнул Сергей Дорофеевский.

Будущий детский технопарк предназначен для повышения эффективности профориентационной деятельности, также он расширит возможности участия в различных государственных программах по дополнительному образованию детей. Кроме того, "Кванториум" обеспечит приток молодежи, подготовленной к освоению образовательных программ технического профиля и мотивированной на получение профессий и специальностей в области железнодорожного транспорта.

Ранее сообщалось, что Горьковская железная дорога получила разрешение на строительство узкопрофильного технопарка "Кванториум" на базе Детской железной дороги в Нижнем Новгороде.