Нижегородское правительство и "Росатом" развернули цифровую платформу "Умный регион" во всех муниципалитетах Общество

Правительство Нижегородской области в партнерстве с АО "Русатом Инфраструктурные решения" (РИР, входит в ГК "Росатом"), реализовало комплексный проект по внедрению цифровой платформы "Умный регион" во всех муниципалитетах области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Единое цифровое пространство объединяет ключевую информацию региона, необходимую для принятия управленческих решений. Для нас крайне важно, что "Умный регион" позволит сделать работу с обращениями жителей более оперативной и качественной", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Архитектура решения представляет собой два ключевых блока. Это платформа управления муниципалитетом с основными функциональными модулями управления городским хозяйством и информационно-аналитическая система "Ситуационный центр". К системе подключены десятки информационных систем в качестве источников данных, проведена интеграция с платформой аналитической отчетности для визуализации данных. Вся информация стекается в ситуационный центр региона.

Доступ к платформе управления муниципалитетом предоставлен всем городским и муниципальным округам Нижегородской области. Всего в ней девять модулей, в том числе три базовых модуля ядра системы и шесть функциональных. Это, например, "Городские проблемы", куда поступают обращения и жалобы жителей, "Уборка города" — с картографической информацией и ежедневным графиком уборки дорог и дворов. Модуль "Служебный транспорт" собирает в режиме онлайн информацию о передвижениях уборочной техники, общественного транспорта, аварийных служб.

Одна из важных задач проекта – интеграция всех каналов "обратной связи" в одном месте.

"Работать в разных системах с темами одного типа – это неудобно. Нужно чтобы обращения отрабатывались, распределялись по компетентным лицам, а жители получали ответы с помощью одной системы. Это успешно работает на платформе "Лобачевский" в Нижнем Новгороде, на платформе "Умный Саров", а сейчас сделано и на платформе "Умный регион", которая доступна всем муниципалитетам", - добавил Егор Поляков.

"Нижегородская область – один из лидеров цифровизации. Вместе мы реализовали уже несколько крупных совместных проектов, но этот – исключительный. Мы не просто развернули технологии "Умного города" во всех муниципалитетах, но и связали данные между собой в единое информационное пространство. Это помогает правительству региона получать информацию с мест в режиме реального времени, упрощает анализ и прогнозирование и, в конечном итоге, повышает уровень комфорта для жителей", – отметила генеральный директор РИР Ксения Сухотина.

Напомним, что цифровизация городского хозяйства всецело отвечает задачам нацпроекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.