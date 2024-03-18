Ограничения на проезд большегрузов начнут действовать с 1 апреля
Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
"Квартал здоровья" и акушерские "Поезда здоровья" появятся в регионе
Лауреаты регионального фестиваля "Премьеры сезона"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
28 марта 2024 18:55  [105] Правительство Нижегородской области заключило соглашение о сотрудничестве с ОАО "РЖД"
28 марта 2024 18:43  [89] Евгений Люлин: "Все значимые законы всегда должны приниматься совместно с жителями региона"
28 марта 2024 18:36  [104] Нижегородское правительство и "Росатом" развернули цифровую платформу "Умный регион" во всех муниципалитетах
28 марта 2024 18:24  [117] Франц Клинцевич: "Важно, что такой проект — премия "СВОИМ" — реализуется при полной поддержке губернатора Глеба Никитина"
28 марта 2024 18:03  [114] Нижегородские школьники будут решать проблемы производства на фестивале "ПрофПогружение"
28 марта 2024 17:46  [130] Фейковое сообщение о введение военного положения в стране распространили в соцсетях
28 марта 2024 17:38  [146] Глеб Никитин и Сергей Дорофеевский заложили первый камень для строительства "Кванториума"
28 марта 2024 17:04  [148] Восемь скверов благоустроят на Автозаводе по ФКГС в 2024 году
28 марта 2024 16:36  [165] План мероприятий сформирован по итогам заседания Общественного совета при ГУФССП по Нижегородской области
28 марта 2024 16:32  [151] АТОР: Российские туристы уже с зимы активно бронируют путёвки на лето-2024
Общество

Нижегородское правительство и "Росатом" развернули цифровую платформу "Умный регион" во всех муниципалитетах

28 марта 2024 18:36  [104] Общество

Правительство Нижегородской области в партнерстве с АО "Русатом Инфраструктурные решения" (РИР, входит в ГК "Росатом"), реализовало комплексный проект по внедрению цифровой платформы "Умный регион" во всех муниципалитетах области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Единое цифровое пространство объединяет ключевую информацию региона, необходимую для принятия управленческих решений. Для нас крайне важно, что "Умный регион" позволит сделать работу с обращениями жителей более оперативной и качественной", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Архитектура решения представляет собой два ключевых блока. Это платформа управления муниципалитетом с основными функциональными модулями управления городским хозяйством и информационно-аналитическая система "Ситуационный центр". К системе подключены десятки информационных систем в качестве источников данных, проведена интеграция с платформой аналитической отчетности для визуализации данных. Вся информация стекается в ситуационный центр региона.

Доступ к платформе управления муниципалитетом предоставлен всем городским и муниципальным округам Нижегородской области. Всего в ней девять модулей, в том числе три базовых модуля ядра системы и шесть функциональных. Это, например, "Городские проблемы", куда поступают обращения и жалобы жителей, "Уборка города" — с картографической информацией и ежедневным графиком уборки дорог и дворов. Модуль "Служебный транспорт" собирает в режиме онлайн информацию о передвижениях уборочной техники, общественного транспорта, аварийных служб. 

Одна из важных задач проекта – интеграция всех каналов "обратной связи" в одном месте. 

"Работать в разных системах с темами одного типа – это неудобно. Нужно чтобы обращения отрабатывались, распределялись по компетентным лицам, а жители получали ответы с помощью одной системы. Это успешно работает на платформе "Лобачевский" в Нижнем Новгороде, на платформе "Умный Саров", а сейчас сделано и на платформе "Умный регион", которая доступна всем муниципалитетам", - добавил Егор Поляков.

"Нижегородская область – один из лидеров цифровизации. Вместе мы реализовали уже несколько крупных совместных проектов, но этот – исключительный. Мы не просто развернули технологии "Умного города" во всех муниципалитетах, но и связали данные между собой в единое информационное пространство. Это помогает правительству региона получать информацию с мест в режиме реального времени, упрощает анализ и прогнозирование и, в конечном итоге, повышает уровень комфорта для жителей", – отметила генеральный директор РИР Ксения Сухотина.

Напомним, что цифровизация городского хозяйства всецело отвечает задачам нацпроекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.   

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT Технологии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
18 марта 2024 11:37Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph