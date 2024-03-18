Лауреаты регионального фестиваля "Премьеры сезона"
Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
Ограничения на проезд большегрузов начнут действовать с 1 апреля
Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
28 марта 2024 18:55  [103] Правительство Нижегородской области заключило соглашение о сотрудничестве с ОАО "РЖД"
28 марта 2024 18:43  [85] Евгений Люлин: "Все значимые законы всегда должны приниматься совместно с жителями региона"
28 марта 2024 18:36  [100] Нижегородское правительство и "Росатом" развернули цифровую платформу "Умный регион" во всех муниципалитетах
28 марта 2024 18:24  [114] Франц Клинцевич: "Важно, что такой проект — премия "СВОИМ" — реализуется при полной поддержке губернатора Глеба Никитина"
28 марта 2024 18:03  [110] Нижегородские школьники будут решать проблемы производства на фестивале "ПрофПогружение"
28 марта 2024 17:46  [127] Фейковое сообщение о введение военного положения в стране распространили в соцсетях
28 марта 2024 17:38  [141] Глеб Никитин и Сергей Дорофеевский заложили первый камень для строительства "Кванториума"
28 марта 2024 17:04  [145] Восемь скверов благоустроят на Автозаводе по ФКГС в 2024 году
28 марта 2024 16:36  [163] План мероприятий сформирован по итогам заседания Общественного совета при ГУФССП по Нижегородской области
28 марта 2024 16:32  [148] АТОР: Российские туристы уже с зимы активно бронируют путёвки на лето-2024
Общество

Евгений Люлин: "Все значимые законы всегда должны приниматься совместно с жителями региона"

28 марта 2024 18:43  [85] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

На заседании Законодательного Собрания Нижегородской области 28 марта депутаты подвели итоги работы регионального парламента в 2023 году.

Значительный объём работы связан с рассмотрением обращений граждан. Так, в 2023 году в адрес председателя Законодательного Собрания в соцсетях поступило около 3000 обращений, что на 30 процентов больше, чем годом ранее. Основной темой остаётся поддержка участников СВО и их семей, помощь многодетным и малоимущим семьям, качество строительства дорог в регионе, работа общественного транспорта, сроки проведения капитального ремонта школ, детских садов, поликлиник и больниц, расселение граждан из аварийного жилья.

Также в прошлом году нижегородцы жаловались на работу "разливаек". Областной парламент добился изменений федерального законодательства в этой сфере и сейчас готовит поправки в региональный закон, ограничивающий продажу пива, сидра, пуаре и медовухи в домах и на прилегающих к ним территориях. Кроме того, предлагается установить запрет на продажу любой алкогольной продукции в определённое время с 23:00 до 9 утра.

"Все значимые законы всегда должны приниматься в тесном контакте с жителями, опираясь на их мнение, и эта инициатива – яркое тому подтверждение. Зачастую обращения в социальных сетях становятся поводом для более детального разбора проблем нижегородцев или их замечаний в адрес работы каких-либо ведомств. Не говоря уже о том, что жители сами могут предлагать свои законопроекты", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

С подробной информацией об итогах работы регионального парламента в 2023 году можно ознакомиться на сайте Законодательного Собрания Нижегородской области.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Законодательство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
18 марта 2024 11:37Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph