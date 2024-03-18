Евгений Люлин: "Все значимые законы всегда должны приниматься совместно с жителями региона" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

На заседании Законодательного Собрания Нижегородской области 28 марта депутаты подвели итоги работы регионального парламента в 2023 году.

Значительный объём работы связан с рассмотрением обращений граждан. Так, в 2023 году в адрес председателя Законодательного Собрания в соцсетях поступило около 3000 обращений, что на 30 процентов больше, чем годом ранее. Основной темой остаётся поддержка участников СВО и их семей, помощь многодетным и малоимущим семьям, качество строительства дорог в регионе, работа общественного транспорта, сроки проведения капитального ремонта школ, детских садов, поликлиник и больниц, расселение граждан из аварийного жилья.

Также в прошлом году нижегородцы жаловались на работу "разливаек". Областной парламент добился изменений федерального законодательства в этой сфере и сейчас готовит поправки в региональный закон, ограничивающий продажу пива, сидра, пуаре и медовухи в домах и на прилегающих к ним территориях. Кроме того, предлагается установить запрет на продажу любой алкогольной продукции в определённое время с 23:00 до 9 утра.

"Все значимые законы всегда должны приниматься в тесном контакте с жителями, опираясь на их мнение, и эта инициатива – яркое тому подтверждение. Зачастую обращения в социальных сетях становятся поводом для более детального разбора проблем нижегородцев или их замечаний в адрес работы каких-либо ведомств. Не говоря уже о том, что жители сами могут предлагать свои законопроекты", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

С подробной информацией об итогах работы регионального парламента в 2023 году можно ознакомиться на сайте Законодательного Собрания Нижегородской области.