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Экономика

Более 507 тыс. кв. м жилья введено в эксплуатацию в Нижегородской области за два месяца 2024 года

29 марта 2024 09:50  [34] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

За два месяца 2024 года в Нижегородской области введено в эксплуатацию 507,6 тыс. кв. м жилья, сообщили в министерстве строительства региона. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объём ввода жилья вырос на 29%.

"В 2024 году перед Нижегородской областью стоит задача ввести в эксплуатацию не менее 1,7 миллиона квадратных метров жилья. В настоящее время выполняются все необходимые мероприятия для достижения поставленных целей", - отметил министр строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев.

В региональном Минстрое уточнили, что за январь-февраль 2024 года в Нижегородской области введено в эксплуатацию 201,9 тыс. кв. метров многоквартирного жилья. Это существенно выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Увеличение объема ввода жилья является ключевой целью федерального проекта "Жильё" национального проекта "Жильё и городская среда", утверждённого в соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина. Выполнение этой задачи достигается в том числе путём введения безрисковых для граждан инструментов инвестирования в жилищное строительство, эффективного вовлечения земель, поддержки строительства инфраструктуры в проектах жилищного строительства, а также оптимизации административных процедур.

Напомним, национальный проект "Жильё и городская среда" включает в себя пять федеральных проектов: "Ипотека", "Жильё", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода".

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Теги:
Жилье Нацпроект Строительство
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