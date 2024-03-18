Более 1000 человек посетили площадку нижегородского кадрового центра на выставке "Россия" Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 1 000 человек посетили площадку нижегородского кадрового центра "Работа России" на Фестивале профессий, который прошёл на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Мероприятие состоялось на стенде Минтруда России.

Каждый желающий смог попробовать себя в профессии ткача: поработать на ткацком станке XIX века, изготовить полотно разной фактуры и состава, из которого раньше шили одежду, простыни, полотенца, скатерти и другие необходимые в быту вещи. Кроме того, посетителям представилась возможность сделать своими руками куклы-обереги, окунуться в традиции Древней Руси. Также представители кадрового центра подробно ответили на вопросы посетителей фестиваля.

"Сегодня на площадке форума мы продемонстрировали профессию ткача, которая своим происхождением относит нас к пятому веку до нашей эры, когда появились первые ткацкие станки. С течением времени технологии усложнялись и совершенствовались. И сегодня профессия входит в число наиболее востребованных на рынке труда не только Нижегородской области, но и России в целом. Мы рады, что привлекли внимание и интерес посетителей и участников выставки к этой профессии. Нам удалось продемонстрировать возможности наших модернизированных кадровых центров "Работа России" и поддержать развитие трудовых ресурсов региона. Каждая локация на площадке вызвала у гостей выставки большой интерес и пользовалась популярностью", - отметил руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Напомним, содействие занятости – одна из основных задач национального проекта "Демография". В рамках нацпроекта было отремонтировано более 50 помещений центров занятости населения в регионе. Все они были переформатированы в кадровые центры "Работа в России". Программа по модернизации службы занятости продолжается. Основной акцент сделан на повышении эффективности работы сотрудников центров – они должны решать целый комплекс задач с учетом личных ситуаций соискателей и бизнес-ситуаций работодателей.