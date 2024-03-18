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Общество

Подрядчика подозревают в крупном мошенничестве при строительстве школы в Павлове

29 марта 2024 12:35  [60] Общество

Фото: 601050

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества при строительстве здания школы в Павлове в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что ООО "Стройальянс" было выбрано подрядчиком для строительства здания школы на 600 мест в переулке Правика в Павлово по госпрограмме "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области".

Администрация Павловского района перечислила подрядчику аванс в размере 265,4 млн рублей.

Сотрудники прокуратуры в ходе проверки обнаружили серьезные дефекты и повреждения в построенных конструкциях здания школы. При этом подрядчик не вернул заказчику неотработанную часть аванса.

На гендиректора подрядной организации заведено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования.

В настоящее время администрация Павловского района заключила контракт с другим подрядчиком, строительство школы возобновилось.

Напомним, застройщик сорвал сроки строительства многоэтажки для полицейских в Сарове.

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Теги:
Строительство Школы
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