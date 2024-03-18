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Экономика

Нижегородский "Консиб" увеличит выработку на 27% благодаря нацпроекту

29 марта 2024 12:56  [4] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) вместе с сотрудниками завода "Консиб" подвели промежуточные итоги* внедрения инструментов нацпроекта "Производительность труда" в компании. Как сообщает пресс-служба правительства региона, предприятие занимается изготовлением и установкой пластиковых конструкций.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, эксперты провели анализ работы компании и совместно с сотрудниками предприятия выбрали пилотный поток – процесс изготовления стандартного окна ПВХ. 

"На этом потоке производится более 67 процентов продукции компании, поэтому улучшения здесь помогут значительно увеличить выработку на всем предприятии. По предварительным прогнозам экспертов, через три месяца выработка на эталонном участке вырастет не менее чем на 27 процентов", - рассказал Максим Черкасов.

За время, которое эксперты РЦК уже работают на предприятии, они провели аудит и выявили семь "узких мест". Среди них - ожидание на участке установки стеклопакетов, ожидание на сварке рам и створок, а также машинное ограничение на станке зачистки рамы. Также эксперты уже обучили бережливым технологиям 20 сотрудников компании и подготовили четырех внутренних тренеров, которые в дальнейшем могут самостоятельно проводить обучение.

Подробные консультации по участию в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре в центре ”Мой бизнес” или по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Он включает в себя федеральные проекты "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". Цель нацпроекта – обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. В Нижегородской области реализация нацпроекта "Производительность труда" началась в 2019 году. Его участниками стали автопроизводители, судостроители, производители электрической техники, а также представители сферы торговли и услуг.

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Теги:
Нацпроект Производительность труда
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